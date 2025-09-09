Gestamp formaliza la entrada de Banco Santander en cuatro filiales inmobiliarias por 245 millones

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gestamp, la multinacional española dedicada a la fabricación de componentes de automoción, ha culminado la operación de compra de acciones por parte del Banco Santander en cuatro de sus filiales inmobiliarias por valor de 245 millones de euros, cuya oferta se hizo oficial el pasado 28 de julio.

Banco Santander, a través de su vehículo de inversiones Andromeda Principal Investments, anunció el pasado 28 de julio una propuesta de compra minoritaria en las filiales de Gestamp Real Estate Assets, Gestamp Real Estate Investments, Gestamp Real Estate Management y Gestamp Real Estate Bizkaia, en las que la participación de la entidad bancaria será de un 43,89%, 37,41%, 36,19% y 24,92% de su capital social, respectivamente.

La toma de participación ha sido ejecutada a través de la suscripción de un aumento de capital dinerario en cada filial, mediante la emisión de participaciones sociales preferentes y el desembolso de un total agregado de 245 millones de euros.

las filiales son propietarias de los activos inmobiliarios del grupo Gestamp en España, activos que continúan siendo operados por sociedades del grupo para su actividad industrial en virtud de contratos de arrendamiento suscritos entre dichas sociedades y las filiales.

Para Gestamp, se completa así una operación cuyo objetivo tiene como fin aumentar en los próximos años su balance patrimonial y dotar de un mayor valor económico a sus activos inmobiliarios en España.