Grupo BMW nombra al español Jorge Bautista como consejero delegado para la compañía en Países Bajos - BMW

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW ha acordado el nombramiento del español Jorge Bautista como nuevo consejero delegado de la compañía en Países Bajos desde el pasado 1 de julio, liderando uno de los mercados más avanzados en electrificación y nuevas soluciones de movilidad en Europa.

Con más de 30 años de experiencia en el sector de la automoción en Europa y Estados Unidos, Jorge Bautista ha desarrollado una sólida trayectoria internacional dentro del Grupo BMW, donde ha ocupado posiciones de responsabilidad en distintos mercados y en la sede central.

En su posición más reciente como vicepresidente y 'head of Used Car Region Europe', Bautista ha sido responsable de la estrategia y operaciones del negocio de vehículos usados de BMW y MINI en 24 mercados. A lo largo de su carrera, ha liderado proyectos clave para la transformación del negocio, como la expansión de la estrategia global de vehículos usados del Grupo BMW o el impulso de nuevos modelos de venta y plataformas digitales a escala europea.

Además, cuenta con una destacada experiencia en España, donde participó en la creación de una filial de ING Car Lease, y ha sido clave en procesos de integración y desarrollo del negocio dentro del grupo.

El directivo español toma el relevo de Anne Brons, quien asumirá simultáneamente el cargo de consejero delegado de BMW Financial Services Países Bajos, según ha informado el grupo alemán este lunes.