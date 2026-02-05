Grupo Volkswagen logra una rentabilidad del 2,5% en 2025 en España y prevé que 2026 sea "un año bueno"

Archivo - El presidente de Grupo Volkswagen España Distribución, Paco Pérez Botello, - GRUPO VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La red comercial de las marcas de Grupo Volkswagen España (Volkswagen, Audi, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales) ha logrado situar su rentabilidad (beneficio de explotación sobre facturación) en el entorno del 2,5% en 2025, por encima de la media del sector, que al cierre de los nueve primeros meses de 2025 se situaba en el 1,4%.

Así lo ha avanzado este jueves el presidente de Grupo Volkswagen España Distribución, Paco Pérez Botello, en el marco del XII Foro Económico del grupo, en el que ha adelantado que 2025 ha sido un año "extraordinario", y en el que ha compartido que prevé mantener cifras buenas en 2026, con el impulso de la electrificación, de la mano de, entre otros, los incentivos del Plan Auto+ y su renovada apuesta de productos con esta propulsión.

"El crecimiento de la facturación y el dimensionamiento idóneo de la red han permitido a nuestros concesionarios lograr un beneficio récord en valores absolutos. La red comercial ha ganado más de 2,4 millones de euros. Lograr esto es extraordinario y seguiremos trabajando con los concesionarios para mejorar, si es posible, estos resultados", ha explicado.

CRECIMIENTO DEL 13% DE LAS MATRICULACIONES

Las marcas automovilísticas distribuidas por la empresa, sumaron el pasado año más de 182.000 matriculaciones, lo que equivale a un incremento de más del 13% en comparación con el año 2024. En el mercado de turismos, la cuota conjunta se mantuvo estable en el conjunto del 14%, con más de 160.000 matriculaciones y una progresión superior al 11%, "pese a la fragmentación producida por la llegada de nuevas marcas".

Por firmas, Skoda ha batido un nuevo récord de ventas, con unas 42.300 matriculaciones (un incremento del 11%), mientras que Volkswagen alcanzó la tercera posición del mercado, con un crecimiento del 14,4% y más de 76.500 unidades comercializadas.

De su lado, Audi sumó más de 41.000 matriculaciones (un 6,4% más) e intensificó su crecimiento hasta situarlo en el 26% en el último trimestre. Pérez Botello espera un año "fantástico" para la firma de los cuatro aros.

Ducati, integrada en la empresa desde 2024, cosechó un crecimiento del 16% y cerró su mejor año en el mercado de España y Portugal (sin incluir Canarias).

Mientras, Volkswagen Vehículos Comerciales matriculó más de 22.000 unidades en 2025, lo que supone un crecimiento del 30% respecto a 2024 una cuota de mercado del 12%. "Ha sido, de lejos, el mejor año de la historia de Volkswagen Vehículos Comerciales", ha destacado el responsable del grupo en España.

Además, con las primeras cifras de enero sobre la mesa, Pérez Botello se ha felicitado de situar, por primera vez en su historia, tres de sus marcas de turismos entre las diez más vendidas del mes. Por este motivo, tras un año 2025 que ha calificado de "extraordinario", el directivo ha mostrado su confianza de que 2026 va a ser "bueno".

PLAN AUTO+, MENOS INCERTIDUMBRE PARA LA VENTA DE ELECTRIFICADOS

Entre otros asuntos, Pérez Botello ha celebrado que el Gobierno haya puesto en marcha el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros para adquirir vehículos electrificados en 2026, ya que "reduce incertidumbre" en el mercado y permite pensar en hasta un 15% de peso de los vehículos electrificados en la primera mitad del año dentro del grupo.

Del mismo modo, respecto a la cuantía, Pérez Botello ha confiado en que se ampliará la dotación. "Hay una demanda embalsada. Los pedidos eléctricos han caído, no por el interés, sino porque los clientes no acaban de cerrar la compra por el desconocimiento de la ayuda. Con la volatilidad actual, ¿quién sabe lo que va a pasar en tres meses? Por el momento, vamos a maximizar el potencial de esta cuantía", ha expresado.

Pérez Botello también ha manifestado la necesidad de que el plan sea "ágil, fácil y sencillo" para poder hacer de España un 'hub' de electrificación del parque automovilístico a nivel europeo, en el que Grupo Volkswagen jugará un rol central. Además, ha puesto en valor la transversalidad y el consenso entorno al plan. "Si somos inteligentes, se puede dejar al margen las discusiones políticas para avanzar en este proyecto de país", ha defendido.

MAYOR POTENCIAL DE LOS ELÉCTRICOS

Las ventas de vehículos eléctricos del grupo llegaron a las 25.000 unidades en España, y Pérez ha señalado que, a pesar del incremento del 105%, esta cifra está "lejos del potencial". Así, de cara a 2026, Pérez espera que Grupo Volkswagen "despegue" con la tecnología eléctrica, con el despliegue de toda su gama de vehículos eléctricos.

Asimismo, Pérez Botello ha pedido reforzar el apoyo al vehículo eléctrico en todos los ámbitos, para lo que ha puesto como ejemplo la necesidad de mejorar "significativamente" la señalización de los puntos de recarga, especialmente en carretera, para aportar certidumbre al conductor que se está planteando adquirir un coche eléctrico.

"Tenemos más de 53.000 puntos de carga operativos en España, suficientes para el parque actual, pero muchos no están debidamente señalizados. El desafío es acelerar esta señalización para que todos esos clientes de coches de combustión vean que no hay un problema a la hora de pasarse al vehículo eléctrico", ha apuntado Pérez Botello.