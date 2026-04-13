El grupo Volkswagen recorta sus ventas un 4% en el primer trimestre, hasta los 2,05 millones de coches - VOLKSWAGEN

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Volkswagen (en el que se integran marcas comerciales como Seat, Audi, Cupra o Skoda) ha matriculado un total de 2,05 millones de vehículos en el primer trimestre de 2026, un 4% menos que los 2,13 millones que vendió en el mismo período del año pasado, según los datos publicados por el fabricante este lunes.

Esta caída en los primeros tres meses para el fabricante alemán se debe principalmente al descenso de las ventas del grupo en regiones como América el Norte o en Asia --con caídas notables en Estados Unidos y China--, donde redujo sus entregas un 13% y un 14%, respectivamente, hasta completar 205.500 unidades en América del Nore y 618.900 en Asia.

"En China y Estados Unidos, la caída general del mercado también afectó a nuestras entregas. Si bien la guerra en Oriente Medio ha provocado hasta el momento interrupciones en los mercados directamente afectados, esto no ha tenido un impacto significativo en las entregas generales del Grupo Volkswagen. Para los próximos meses, esperamos un mayor impulso positivo de nuevos modelos clave, como la Familia de Vehículos Urbanos Eléctricos en Europa y los nuevos modelos eléctricos desarrollados localmente en China", ha expresado el miembro del comité ejecutivo responsable de ventas del grupo Volkswagen, Marco Schubert.

En contrapartida, el grupo sí creció en el primer trimestre un 4,2% en el mercado europeo rozando el millón de entregas en tan solo dos meses, con 983.800 vehículos comercializados. Asimismo, en América del Sur, la firma germana entregó a sus clientes un 7% más de unidades que en el primer trimestre de 2025, con un total de 147.900 vehículos.

En la región de Oriente Medio/África, el grupo alemán entregó 92.800 vehículos entre enero y marzo de 2026, un 5,3% menos que en el mismo período del año pasado.

LAS VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CAEN UN 8% HASTA MARZO

Sobre el total, las entregas de vehículos eléctricos (BEV) decayeron un 8% en el grupo automovilístico con respecto al año anterior, al acumular 200.000 ventas de nuevos vehículos en todo el mundo, frente a las 216.800 unidades del trimestre inicial de 2025.

No obstante, la firma destaca el aumento de pedidos de vehículos eléctricos en Europa, donde 176.400 operaciones se realizaron en suelo europeo, un 11,5% más que hace tan solo un año, gracias principalmente a que Skoda duplicó prácticamente (+91%) sus ventas de vehículos eléctricos en el trimestre, logrando 51.800 matriculaciones a nivel mundial.

Por su parte, un total de 109.000 vehículos híbridos enchufables (PHEV) del grupo se vendieron en los primeros tres meses del año, un 31% más que en el mismo periodo del año anterior y haciendo que esta tecnología cada vez tenga un mayor atractivo dentro del conglomerado alemán.

SEAT Y CUPRA SE MANTIENEN ESTABLES Y SKODA GANA MÁS ATRACTIVO

Por marcas, las españolas Seat y Cupra entregaron 145.300 vehículos en el primer trimestre del año, apenas unos 600 vehículos menos (-1%) que en el mismo periodo de 2024.

Por otro lado, Skoda se desmarca como tercera marca del grupo entregando 271.900 modelos en estos tres meses, un 14% más que en el mismo período del año pasado. En tanto, la marca de vehículos comerciales de Volkswagen logró comercializar 88.900 unidades en este trimestre, un 10% más que lo conseguido el año anterior.

Mientras, la firma matriz Volkswagen logró 1,04 millones de entregas, con un retroceso del 7,5% en los tres primeros meses del año, haciendo que las marcas del segmento 'core' completasen un total de 1,55 millones de vehículos, un 3% menos que los 1,6 millones que matriculó el año pasado.

Por su parte, el Brand Group Progressive (Audi, Bentley y Lamborghini) vendió un 6,1% menos en el primer trimestre de este año que en el mismo período de hace un año, con 364.900 unidades matriculadas.

En concreto, Audi vendió 360.100 coches el trimestre pasado, un descenso del 6,1%, al tiempo que Bentley registró 2.200 matriculaciones en estos primeros tres meses del año (-9,9%) y Lamborghini, 2.600 unidades, un 11,7% menos que en los mismos tres meses del año anterior.

Porsche, que forma el Brand Group Sport Luxury, entregó en el intervalo enero-marzo del año 61.000 vehículos, un 14,7% menos que en el mismo período del año anterior.

Además, las matriculaciones del Brand Group Trucks (que incluye las marcas MAN, Scania, Navistar y Volkswagen Truck & Bus) bajaron un 6,1% interanual en este primer trimestre del año, hasta un total de 68.600 unidades. En este segmento, destacaron las ventas de MAN que entre enero y marzo registraron un aumento interanual positivo del 14,5%, hasta 23.600 unidades.