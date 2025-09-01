Hereu celebra el dato de matriculaciones de agosto y que los coches electrificados sigan "despuntando"

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado este lunes el crecimiento del mercado del automóvil de España, con un incremento del 17,19% en agosto, hasta 61.315 unidades, según los datos divulgados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

"Incluso en periodo vacacional, el mercado del automóvil sigue creciendo. Las ventas aumentan en agosto hasta las 61.000 matriculaciones, con los vehículos electrificados despuntando", ha destacado el ministro en su cuenta de X.

En concreto, respecto a los vehículos electrificados, en agosto, los electrificados (BEV+PHEV) suponen una de cada cuatro ventas (el 24,4%) y con un total de 14.939 comercializaciones consiguen un crecimiento del 162%. En el total del año ya suman 138.254 ventas de eléctricos puros e híbridos enchufables, cerca de 8 puntos porcentuales más que en 2024.

Asimismo, Hereu ha resaltado el incremento del 14,6% en el acumulado de los ocho primeros meses del año, hasta sumarse un total de 769.452 matriculaciones en el total del mercado automovilístico hasta agosto.