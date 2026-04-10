Hyundai lanza la gama Ioniq en China con el estreno de dos nuevos concept cars

Concept car de Hyundai - HYUNDAI

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha lanzado oficialmente su marca Ioniq totalmente eléctrica en China, presentando dos concept cars de diseño en el evento de lanzamiento de la marca Ioniq antes del arranque del Salón del Automóvil de Pekín, que se celebrará el próximo 24 de abril.

Junto a los concepts, Hyundai presentó una estrategia destinada a fortalecer su posición en el mercado chino, ampliando la gama de la marca Ioniq más allá de los productos "hacia una experiencia de movilidad".

Los dos concept cars totalmente eléctricos desarrollados para China --Venus Concept, un sedán innovador, y Earth Concept, un SUV familiar-- marcan el comienzo de este nuevo capítulo. Ambos destacan la preparación de Hyundai para el mercado chino de vehículos de nueva energía (NEV).

"A partir de estos dos concept cars presentados hoy, seguiremos mostrando productos que reflejan una profunda comprensión de los clientes chinos y nuestro compromiso genuino con este mercado", ha celebrado el presidente de Hyundai en China.

Hyundai también ofreció una visión de las tecnologías Ioniq adaptadas a clientes chinos. Entre los avances se encuentran la introducción de sistemas de conducción autónoma desarrollados con socios locales y la adopción de soluciones específicas para el mercado, como los vehículos eléctricos de mayor autonomía (EREVs).

En China, Ioniq evolucionará más allá de una gama de productos hacia un ecosistema de movilidad más amplio adaptado a clientes locales. Como parte de su estrategia, Hyundai está introduciendo una convención de nombres única adaptada a China. Los futuros modelos Ioniq llevarán el nombre de 'planetas', simbolizando cómo cada vehículo "órbita alrededor del cliente".