Hyundai Motor Group impulsa el vehículo conectado con el lanzamiento de su sistema 'Pleos Connect'

Hyundai Motor Group impulsa el vehículo conectado con el lanzamiento de sus sistema 'Pleos Connect' - HYUNDAI

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Hyundai Motor Group ha presentado 'Pleos Connect', un sistema de infoentretenimiento de nueva generación con el que da un paso clave hacia el desarrollo de vehículos definidos por software (SDV) y una experiencia de movilidad más conectada e inteligente.

El nuevo sistema debutará en mayo en el modelo Hyundai Grandeur en Corea del Sur, antes de iniciar un despliegue global progresivo que incluirá Europa, donde el Hyundai Ioniq 3 será el primer modelo en incorporarlo.

El grupo automovilístico prevé implantar 'Pleos Connect' en cerca de 20 millones de vehículos de sus marcas Hyundai, Kia y Genesis de aquí a 2030, en línea con su estrategia de transformación hacia una compañía de movilidad basada en software.

EXPERIENCIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Pleos Connect se apoya en tres pilares, según explica la marca, la intuitividad, seguridad y apertura para ofrecer una experiencia de usuario inspirada en los dispositivos móviles, combinada con inteligencia artificial avanzada y actualizaciones remotas (over-the-air).

En el centro del sistema se encuentra Gleo IA, un asistente de voz basado en modelos de lenguaje que permite controlar funciones del vehículo, gestionar la navegación o acceder a información mediante comandos naturales. El sistema es capaz de interpretar órdenes complejas, ejecutar múltiples acciones simultáneamente y ofrecer respuestas en tiempo real, incluyendo consultas sobre tráfico, noticias o servicios cercanos.

El sistema incorpora una interfaz que combina una gran pantalla panorámica central con una pantalla frontal más reducida situada frente al conductor, además de mantener controles físicos para facilitar el uso y reducir distracciones.

La pantalla principal permite gestionar navegación, contenidos multimedia y aplicaciones, con opciones de personalización y multitarea, mientras que la pantalla frontal muestra información clave como velocidad o indicaciones de ruta. Asimismo, el sistema incluye gestos táctiles avanzados para mejorar la interacción.

Además, 'Pleos Connect' introduce un sistema de navegación optimizado mediante el uso de datos en tiempo real, con mapas en línea que se actualizan constantemente y ofrecen rutas más precisas y eficientes. Igualmente, La interfaz permite al usuario configurar la disposición de la pantalla y combinar la navegación con otras aplicaciones.