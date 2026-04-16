Ingenieros de automatización y software lideran la demanda de empleo en automoción y los salarios

Archivo - Ingenieros de automatización y software guían la demanda de empleos en automoción en 2026, según Adecco - XUNTA - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ingenieros de automatización y los ingenieros de desarrollo de software se posicionan como los perfiles más demandados y mejor remunerados del sector de la automoción en 2026, con salarios que pueden superar los 51.000 euros brutos anuales en regiones como el País Vasco, según la quinta edición de la Guía Salarial Adecco Automoción.

El informe analiza once posiciones clave del sector en España, con bandas salariales medias inferiores a los 45.000 euros anuales, y pone de relieve el creciente peso del talento técnico en un contexto marcado por la transformación industrial y la electrificación.

Tras estos perfiles, destacan otros puestos con elevada demanda y remuneraciones que pueden alcanzar los 45.900 euros anuales en función de la experiencia y la región, como los jefes de ventas, mecatrónicos y jefes de taller.

Por su parte, conductores con licencia C, mecánicos, especialistas en mecanizado y asesores comerciales presentan salarios que oscilan entre los 41.800 y los 43.800 euros anuales, mientras que los operarios de producción pueden alcanzar los 33.000 euros y los recambistas, los 32.600 euros en determinadas comunidades autónomas.

UN SECTOR CLAVE EN TRANSFORMACIÓN

El estudio subraya que el sector de la automoción mantiene un peso relevante en la economía española, representando entre el 9% y el 10% del PIB al incluir fabricación, componentes y actividades asociadas. No obstante, advierte del riesgo de pérdida de competitividad si no se acelera la transición hacia el vehículo electrificado.

En este contexto, la industria está evolucionando hacia procesos más complejos, con la incorporación de automatización, sistemas de control digital y líneas de producción adaptadas tanto a vehículos térmicos como eléctricos.

Para 2026, las principales necesidades del sector se concentran en la automatización de líneas, el desarrollo de plataformas de producción mixtas, el mantenimiento avanzado y el incremento de procesos ligados al software.

DÉFICIT DE TALENTO ESPECIALIZADO

La directora de Adecco Automoción, Elena Riber, ha señalado que esta transformación técnica tiene un impacto directo en la gestión del talento, con una demanda creciente de perfiles especializados en mecatrónica, electrónica y software que no está siendo cubierta al mismo ritmo por la oferta disponible.

"Esto incrementa la dificultad para cubrir puestos críticos en mantenimiento, robotización o sistemas de alta tensión y obliga a reforzar la formación interna", ha explicado.

Asimismo, el avance del vehículo electrificado está generando nuevas necesidades en ámbitos como baterías, electrónica de potencia y sistemas de alta tensión, mientras que la creciente presencia de software embarcado impulsa la demanda de perfiles orientados a programación, calibración y diagnóstico digital.

Entre los principales desafíos que afronta la automoción en 2026 figuran la adaptación de la producción a un entorno de transición tecnológica, la garantía de suministro de componentes críticos, el refuerzo de competencias en electrificación y software, y la respuesta a una demanda comercial en transformación.

Además, factores como la variabilidad de la demanda, el auge del renting y el creciente interés por el vehículo electrificado están modificando tanto la organización del trabajo como los perfiles profesionales requeridos.

En este sentido, el sector demanda cada vez más profesionales con capacidad de adaptación, polivalencia y formación continua para operar en entornos industrializados y digitalizados.