La Junta ve "margen" para que Renault y los sindicatos cierren un acuerdo "necesario" para su futuro industrial

El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha confiado en que Renault y los representantes de los trabajadores alcancen un acuerdo laboral "necesario" para consolidar el plan industrial de la compañía en la Comunidad, al tiempo que ha defendido que todavía "hay margen" para cerrar el pacto pese al reciente rechazo expresado por el Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP).

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha destado el "trabajo intenso" realizado durante dos años para consolidar un plan industrial para la compañía.

De hecho, ha explicado que dentro de las distintas alternativas que tiene Renault para invertir y desarrollar sus nuevos proyectos y vehículos se ha "conseguido que Castilla y León haya sido seleccionada", algo "ciertamente positivo y muy importante".

No obstante, ha subrayado que este proyecto industrial precisa de acuerdo social y laboral, donde los protagonistas son la empresa y los representantes de los trabajadores.

"Por esta razón, la Junta siempre ha animado a llegar a un acuerdo que es necesario para que Renault tenga futuro. Si el acuerdo se produce, sería una excelente noticia para nuestra Comunidad y hay margen para ello", ha concluido.