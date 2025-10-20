Kia alcanza el millón de puntos de carga públicos en Europa a través de su servicio 'Kia Charge'.

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante surcoreano Kia ha alcanzado un nuevo hito en su estrategia de electrificación al alcanzar un millón de puntos de acceso público de recarga repartidos por 27 países a través de su servicio 'Kia Charge'.

Este logro hace que la carga "sea más cómoda y fiable que nunca", pero también refuerza el compromiso de la marca con una movilidad más sostenible y práctica con una potente red de cargadores por toda Europa compatible con cualquier vehículo eléctrico, pero sobre todo planificada para los modelos eléctricos que actualmente vende la firma surcoreana en el continente (el Kia EV3, el Kia EV4, el Kia EV5, el nuevo Kia EV6, el Kia EV9 y el Kia PV5).

"Alcanzar el millón de puntos de carga supone un hito importante que subraya el compromiso de Kia de proporcionar a nuestros clientes de vehículos eléctricos un ecosistema completo de soluciones de carga pública, en domicilios y en bases de flotas. Este logro pone de manifiesto nuestra contribución al avance de la movilidad eléctrica y facilita el cambio hacia soluciones de transporte más sostenibles", ha afirmado el presidente y director general de Kia Europe, Marc Hedrich.

NUEVA APLICACIÓN 'KIA APP'

A través de la nueva 'Kia App', los usuarios pueden localizar puntos de carga, realizar un seguimiento de las sesiones, gestionar suscripciones y planificar viajes con opciones de carga a lo largo del trayecto. Ya sea en casa o en otros países de Europa, la 'Kia App' garantiza que los conductores siempre sabrán cuándo y dónde recargar su vehículo eléctrico.

El planificador de rutas para vehículos eléctricos de Kia facilita aún más los viajes largos, ya que el sistema de navegación del vehículo detecta las estaciones a lo largo de la ruta y las añade automáticamente como puntos de paso.

Asimismo, la última actualización permite a los usuarios establecer un nivel de batería objetivo tanto para el destino como para cada parada de carga seleccionada a lo largo de la ruta para no quedarte sin batería en ningún momento de un viaje.

En esta red de un millón de enclaves de recarga, también el servicio de 'Kia Charge' incluye el acceso a la red de alta potencia Ionity, que actualmente comprende 5.000 puntos en toda Europa y tiene como objetivo llegar a 13.000 estaciones para finales de 2030. Ionity también ofrece sus propios planes de suscripción en la Kia App, incluyendo Ionity Power e Ionity Ultra, con tarifas reducidas mensuales y por kWh.

Por último, la compañía resalta que el éxito de su aplicación radica en las "sólidas alianzas con los principales proveedores de toda Europa" que permiten el acceso a los usuarios de la marca a cargas tanto en corriente alterna, continua y de alta potencia y con energía procedente de electricidad 100% renovable. A través de 'Kia Charge', los clientes pueden acceder a las tarifas 'Easy', que es gratuita, o a los planes de suscripción 'Plus' y 'Advanced'.