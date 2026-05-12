Kia comenzará a producir el nuevo Xceed en Eslovaquia a finales de mayo

Kia Xceed - KIA

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La producción del nuevo Kia XCeed comenzará el 29 de mayo en su planta de Zilina, Eslovaquia, donde también se fabican los modelos 100% eléctricos EV2 y EV4 y el buque insignia de la marca, el Kia Sportage.

La planta de fabricación de Kia en el país centroeuropeo ha sido una pieza clave de las operaciones europeas de la empresa desde su inauguración en 2004. Con una superficie de casi 2 kilómetros cuadradados , la planta consta de cinco áreas de producción principales --prensa, carrocería, pintura, motor y montaje-- y da empleo a unas 3.700 personas, con el apoyo de más de 600 robots.

"El inicio de la producción del nuevo XCeed supone un paso emocionante en las operaciones de Kia en Europa, a partir del éxito continuado de un modelo bien consolidado y valorado en esta región", ha afirmado el presidente y director general de Kia en Europa, Soohang Chang.

Diseñado para "un estilo de vida sofisticado, siempre conectado y activo", este crossover combina un diseño acorde con la filosofía 'Opposites United' de Kia, con los últimos avances en tecnología y funciones prácticas.

Con una actualización integral del modelo, tecnología mejorada y una gama de sistemas de propulsión que incluye opciones de gasolina e híbridas ligeras, el nuevo XCeed presenta una propuesta "convincente y equilibrada" en el mayor y más exigente segmento del mercado europeo, según destaca la firma.

Entre otros, el XCeed está dotado de las últimas funciones de conectividad, incluida una pantalla de infoentretenimiento doble de 12,3 pulgadas (31 cm); prácticas, como la Digital Key 2.0 y un confort de marcha superior.