Kia Europe nombra vicepresidente de Ventas y Experiencia de Cliente a Christophe Mandon - KIA

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Kia ha nombrado a Christophe Mandon como vicepresidente de Ventas y Experiencia de Cliente en Europa, con efecto a partir del 13 de abril de 2026 y con el objetivo de contribuir a ejecutar la hoja de ruta de electrificación de Kia en Europa, así como a reforzar las estrategias de vinculación con los clientes.

Dependerá directamente de Sjoerd Knipping, Director de Operaciones de Kia Europe. "Mandon aporta una amplia experiencia en liderazgo comercial a nivel internacional y un profundo conocimiento de las expectativas cambiantes de los clientes. Su liderazgo será clave para acelerar nuestros resultados comerciales y seguir mejorando la experiencia de clientes de Kia Europe en toda la región", ha afirmado Knipping.

Mandon se incorpora a Kia Europe procedente de Kia France, donde ocupó el cargo de vicepresidente y dirigió iniciativas comerciales y orientadas al cliente en un mercado muy competitivo.

Mandon aporta 28 años de experiencia en el sector de la automoción, donde ha desempeñado puestos de alta dirección en Europa, Oriente Medio y África, incluyendo Francia, los Países Bajos, España, Marruecos y Alemania. A lo largo de su carrera ha ocupado puestos clave en Citroën y el Grupo PSA, y más recientemente ha ejercido como vicepresidente senior de Ventas Globales de Opel/Vauxhall en Stellantis, en Alemania.

"Mi prioridad es apoyar a los mercados europeos a lograr un crecimiento sostenible de las ventas, así como ofrecer a los usuarios una experiencia impecable en cada punto de contacto", ha expresado Mandon tras su nombramiento.