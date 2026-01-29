Kia ganó 4.400 millones de euros en 2025, un 22,7% menos, tras impacto de 1.800 millones por aranceles

Archivo - Kia ganó 4.400 millones de euros en 2025, un 22,7% menos, aunque sus ventas mundiales suben un 3,6% - KIA - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Kia obtuvo un beneficio neto de 7,55 billones de wones surcoreanos (4.400 millones de euros) en 2025, lo que supone una caída del 22,7% sobre el año anterior, tras los efectos de los aranceles de Estados Unidos que le costaron 3.093 millones de dólares (1.802,8 millones de euros) y de un menor desempeño en el mercado europeo fruto de la llegada de nuevos competidos como las marcas chinas.

Pese a ello, el fabricante de automóviles surcoreano registró un aumento del 3,6% en sus ventas a nivel mundial, según publica en sus resultados anuales este jueves.

Asimismo, Kia redujo un 28,3% su beneficio operativo hasta 9,07 billones de wones surcoreanos (5.290,8 millones de euros), al tiempo que ingresó 114,14 billones de wones surcoreanos (66.537,46 millones de euros) el año pasado, un 6,2% más.

No obstante, Kia detalla que sus entregas han progresado un 3,6% sobre 2024, comercializando un total 3,09 millones de unidades en todo el mundo, lo que supone un 4,8% de cuota de mercado a nivel global (+1,3% en términos interanuales).

Estos datos, según expone Kia, se deben principalmente a que un cuarto de las ventas de la marca a lo largo de 2025 tuvieron algún tipo de electrificación (eléctricos, híbridos enchufables e híbridos no recargables). Kia anotó 749.000 ventas en todo el mundo bajo estas motorizaciones, un 17,4% más en términos interanuales.

Su mayor crecimiento se produjo en la entrega de híbridos convencionales con un auge del 23,7% en sus operaciones globales al totalizar 454.000 unidades. En el caso de vehículos eléctricos, Kia vendió 238.000 unidades, subiendo sus números un 18,95 sobre 2024. Mientras, en el lado de las comercializaciones de híbridos enchufables, Kia logró 57.000 transacciones, con una caída del 19,4%.

LAS VENTAS EN ESTADOS UNIDOS DE KIA SUBEN UN 7%

En detalle, estos resultados de la coreana se han debido principalmente al gran desempeño en su mercado principal, Estados Unidos, donde la marca perteneciente a Hyundai Motor Co. comercializó 852.000 unidades, un 7% más que el año anterior.

De igual forma, Kia se anotó un crecimiento del 1,1% en su mercado nacional, logrando 546.000 ventas. No obstante, el mayor crecimiento de la marca se obtuvo en 2025 en India, donde la firma logró 280.000 operaciones, con un auge del 14,4% en tan solo un año.

En contrapartida, pese a ser Europa, el tercer mercado para la compañía, 2025 no fue un año demasiado fructífero en el viejo continente para Kia. La coreana registró 508.000 ventas en 2025, con una caída del 4,1% sobre hace un año. En el caso de China, Kia firmó 81.000 ventas, un 4% sobre 2024.

PREVISIONES PARA 2026

Para el siguiente año Kia prevé unas ventas de vehículos de 3,35 millones de unidades en todo el mundo, lo que supondría un aumento por encima del 6%, esperando un crecimiento del 11,4% en Europa gracias a su fuerte apuesta por gamas electrificadas (594.000 ventas), del 4,7% en Estados Unidos (915.000 unidades), del 7,85 en India (302.000 unidades) y del 3,4% en su mercado nacional Corea del Sur (567.000 unidades).

Esto se traduciría en unos ingresos que prevé que crezcan este año un 7,2%, hasta los 122,3 billones de wones surcoreanos (71.267,7 millones de euros), al tiempo que espera una mejora en su beneficio operativo del 12,4%, hasta los 10,2 billones de wones (5.943,8 millones de euros). Además, prevé que su margen operativo suba en 0,3 puntos porcentuales, hasta el 8,3%.