Archivo - KIA inicia la producción del EV2 en Eslovaquia, su segundo modelo eléctrico fabricado en Europa - KIA - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca coreana Kia ha iniciado en la planta eslovaca de Zilina la producción del EV2, su segundo modelo totalmente eléctrico fabricado en Europa tras el EV4, en un movimiento que refuerza la estrategia de electrificación de la marca en la región.

"El inicio de la producción del EV2 sigue demostrando nuestro potencial técnico y nuestra flexibilidad en Europa", ha afirmado el presidente y director general de Kia Europa, Soohang Chang.

Igualmente, el responsable de Kia ha detallado que con la entrada en producción del EV4 el pasado agosto la compañía ya demostró "su capacidad para fabricar de forma simultánea modelos 100% eléctricos y vehículos con sistemas de propulsión híbridos o de combustión interna".

El EV2 traslada la experiencia eléctrica de Kia al segmento B-SUV con el objetivo de hacer la movilidad eléctrica más accesible y facilitar la transición a los clientes.

El modelo se ofrecerá con dos opciones de batería, de 42,2 kWh y 61,0 kWh, con una autonomía prevista de hasta 317 y 453 kilómetros respectivamente (a la espera de homologación WLTP definitiva), así como opciones de carga rápida con 400 V de corriente continua y corriente alterna de 11 kW.

El EV2, detalla Kia, está enfocado a la funcionalidad diaria de cualquier conductor. Pese a sus proporciones compactas, proporciona un amplio espacio para las piernas y hasta 362 litros de volumen de maletero. Las opciones de pantalla triple de Kia, las actualizaciones remotas (OTA) y un extenso conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), son otras de las novedades que se introducirán en este modelo.

El año pasado, Kia invirtió en su sede de Eslovaquia más de 200 millones de euros en la modernización de su planta incluyendo robótica de última generación, mejoras en las líneas de producción y un entorno de trabajo perfeccionado.

En 2025, la planta produjo aproximadamente 300.000 vehículos y unos 470.000 motores, incluidos los modelos XCeed, Sportage y EV4, que se exportaron a 73 países. Estas cifras representaron el 9,3% de la producción mundial de vehículos de Kia.