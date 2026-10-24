Liux lanza el coche "más sostenible del mundo" y de sello 'Made in Spain": "Buscamos la calidad-precio"

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MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Liux prepara el desembarco en el primer semestre de 2027 de su modelo BIG, un coche urbano del segmento ultracompacto, de 2,7 metros de largo, y que se define como el vehículo "más sostenible del planeta", fabricado en la planta española de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Así lo resume el consejero delegado de la firma y cofundador de la misma, Antonio Espinosa de los Monteros, quien, en una entrevista con Europa Press, ha resaltado su propuesta de valor "con mucho sentido de coche", sin desvelar todavía el precio final que tendrá su nuevo 'Made in Spain'.

"Es un coche urbano, que se aparca muy bien en ciudad, lo que te convierte en un superhombre, porque se estaciona donde no todo el mundo puede. Además, frente a los coches de juguete de esta categoría, nosotros traemos una propuesta con muy buenas prestaciones de seguridad", ha resumido Espinosa.

Por el momento, se sabe que de la planta de Liux en Azuqueca de Henares saldrán 5.000 unidades este año, con la vista puesta en alcanzar una producción de 20.000 vehículos anuales en el medio plazo, una vez que se amplíe la capacidad productiva. En términos de empleo, esto se traducirá en más de 300 puestos de trabajo en la fábrica.

Entre los elementos que hacen el vehículo "más sostenible del mundo", figuran el chasis superior del vehículo, que es un monocasco de fibra de lino. "Es lino natural reciclado y lo infusionamos con una resina reciclable. Entonces tienes un material totalmente circular, biobasado y con capacidad estructural", explica el consejero delegado.

Además, el coche tiene una eficiencia "bestial", fruto de su peso total, de unos 600 kilos, que le lleva a tener un consumo de 6,7 kWh por 100 kilómetros, que está por debajo de la mitad de lo que consume el turismo estándar.

Sus opciones de batería de 15 y 20 kWh permiten autonomías eléctricas de 215 y 270 kilómetros, respectivamente, así como una carga rápida en el propio domicilio del cliente que durará unas cinco horas, sin necesidad de un enchufe especial.

En resumen, la marca busca "la calidad-precio", con una propuesta con grandes prestaciones, buen posicionamiento de precio y gran seguridad. "Siempre va a haber alguien que, a precio, te va a ganar, nosotros queremos que la gente compre el coche porque le mole", ha asegurado Espinosa.

En la actualidad, Liux cuenta ya con una red asignada de puntos de venta en varias ciudades de países como España, Francia o Italia, con una estrategia basada en la comercialización a través de concesionarios que incluyan servicio de posventa.

ELEGIR EL COCHE ELÉCTRICO

Para Espinosa, modelos como el BIG destacan por sí solos. "Yo no creo que el coche eléctrico haya que defenderlo con regulación. Creo que las tecnologías tienen que demostrar su capacidad. El objetivo tiene que ser que el coche eléctrico se venda porque la gente lo elige", ha subrayado.

"Puedes puntualmente empujar algo porque requiere unos tiempos de madurez, pero a nivel de ayudas creo que están destinadas a caducar y esto es bueno, para que haya una competitividad sana en el mercado", ha pronosticado.

Con todo, ha abogado por la "igualdad de condiciones" y la claridad para impulsar el mercado frente a la competencia de otros modelos que vienen con "ayudas de origen" y frente a la regulación europea, que acostumbra a dar "bandazos".

"Entiendo que los cambios de regulación vienen a tratar de ir respondiendo a una industria que está cambiando muy rápido, entonces, pero lo que hace falta es un poco de claridad, porque los bandazos de regulación, suponen mucho dinero y mayor complejidad para empresas pequeñas", ha argumentado.