Nissan firma un acuerdo con Wayve para ofrecer asistencia en la conducción con IA

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nissan y Wayve han anunciado este miércoles la firma de acuerdos definitivos para colaborar en la integración de la serie ProPilot de próxima generación con la tecnología de IA de Wayve en una amplia gama de vehículos Nissan.

Esta colaboración combinará el software de IA de Wayve con los sistemas avanzados de asistencia al conductor de Nissan para dar soporte tanto a los sistemas ADAS como a la conducción avanzada punto a punto.

Nissan introdujo ProPilot en 2016 para la asistencia en carretera de un solo carril y lanzó ProPilot 2.0 en 2019, añadiendo asistencia multicarril y funcionalidad de conducción autónoma. Estas funciones ya están disponibles en varios modelos para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. Sobre esta base, Nissan está desarrollando su ProPilot de próxima generación integrado con Wayve AI.

En septiembre de 2025, Nissan presentó un prototipo con el software de inteligencia artificial de vanguardia de Wayve, 'Wayve AI Driver', integrado con la tecnología 'Ground Truth Perception' de Nissan, que aprovecha el LiDAR de próxima generación. Este prototipo demostró una asistencia a la conducción fluida y segura en carretera y en entornos urbanos complejos.

Según el nuevo acuerdo, Nissan y Wayve integrarán 'Wayve AI Driver' en la nueva generación de la serie ProPilot, lo que permitirá su implementación en vehículos de producción en masa. Al aprovechar la tecnología de IA de Wayve, Nissan busca mejorar aún más la funcionalidad y la comodidad de ProPilot y ofrecer sistemas avanzados a mercados globales, incluyendo Japón y Norteamérica, para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. Nissan planea introducir el primer modelo equipado con esta nueva generación de ProPilot en Japón en el año fiscal 2027.

Nissan es el primer fabricante de automóviles que se compromete a implementar los sistemas de IA de Wayve a gran escala en una amplia gama de segmentos de vehículos. La IA integral de Wayve, diseñada con la seguridad como prioridad, puede adaptarse eficientemente a nuevas ciudades y plataformas de vehículos con un mínimo desarrollo adicional. Al combinarse con las diversas configuraciones de sensores de la serie ProPilot, como cámaras, radar y LiDAR, permite una conducción inteligente en numerosos segmentos de vehículos.

La implementación del sistema en vehículos producidos en masa permitirá a Nissan y Wayve aprender de diversas condiciones de conducción del mundo real, lo que posibilitará la mejora continua y fortalecerá la competitividad a largo plazo de las tecnologías de conducción inteligente de Nissan.

"Al combinar la avanzada experiencia de Nissan en conducción autónoma con la tecnología de IA de vanguardia de Wayve, estamos estableciendo un nuevo referente en asistencia al conductor. La adopción generalizada de nuestro ProPilot de próxima generación, integrado con la IA de Wayve, ofrecerá experiencias de conducción más seguras, intuitivas y cómodas a clientes de todo el mundo, a la vez que acelerará la transición hacia un futuro de movilidad inteligente", ha afirmado el presidente de Nissan, Iván Espinosa.

Por su parte, el cofundador y director ejecutivo de Wayve, Alex Kendall, se ha enorgullecido de asociarse con Nissan para que la tecnología de conducción inteligente de próxima generación sea accesible para clientes de todo el mundo. "Al combinar la IA de rápido avance de Wayve con la ingeniería y el alcance global de Nissan, podemos acelerar el ritmo de la innovación hacia una movilidad autónoma segura y placentera", ha comentado.