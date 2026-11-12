Nissan recorta sus pérdidas anuales casi un 99% en España, hasta 889.000 euros

Archivo - Nissan reduce casi el doble sus pérdidas en España hasta los 889.000 millones de euros en su año fiscal- JESUS CAMPILLO/NISSAN - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nissan Motor Ibérica, la filial de la compañía japonesa en España, cerró su ejercicio fiscal 2025-2026 (comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026) con unas pérdidas netas de 889.000 euros, lo que supone reducir en un 98,9% los 'números rojos' de 83,39 millones de euros registrados en el ejercicio precedente y rozar el equilibrio financiero.

Según consta en las cuentas anuales individuales de la sociedad depositadas en el Registro Mercantil, a las que ha tenido acceso Europa Press a través de 'Informa', la cifra de negocios se situó en 539,76 millones de euros, un 17,2% menos que los 652,13 millones de euros facturados un año antes, debido principalmente a un descenso en las ventas de componentes.

En paralelo, la filial comercial encargada de la distribución y venta de vehículos en el mercado español, Nissan Motor España --participada al 100% por Nissan Motor Ibérica--, cerró el mismo ejercicio con un beneficio neto de 8,73 millones de euros, frente a los 12,18 millones del año anterior, y un resultado de explotación positivo de 14,65 millones de euros.

Por líneas de actividad, la venta de bienes generó ingresos por valor de 427,33 millones de euros (-18,2%), destacando la comercialización de componentes con 303,78 millones de euros (frente a los 405,21 millones previos) y de recambios, que creció hasta los 117,48 millones de euros.

Por su parte, la prestación de servicios --vinculada mayoritariamente a proyectos de I+D facturados al grupo-- aportó 112,43 millones de euros (-13,2%).

En cuanto a la evolución operativa, el resultado de explotación arrojó un saldo negativo de 7,59 millones de euros, mejorando sustancialmente frente a las pérdidas operativas de 85,74 millones de euros contabilizadas en el ejercicio anterior.

Esta mejora responde al menor impacto de los deterioros de activos intangibles y materiales --que pasaron de 72,96 millones a 13,14 millones de euros tras el test de deterioro realizado por la matriz japonesa-- y a la contención de otros gastos de explotación, según ha manifestado la compañía.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y ACTIVIDAD EN I+D

En el plano industrial, la actividad manufacturera de Nissan en España --concentrada en las plantas de Ávila y Cantabria tras el cese definitivo de producción en Zona Franca de Barcelona en diciembre de 2021-- alcanzó un volumen conjunto de 6,1 millones de piezas fabricadas, 600.000 unidades por debajo de las previsiones iniciales del ejercicio.

Mientras, la planta de Ávila recortó su producción un 4% por ajustes de demanda en clientes, el centro de Cantabria superó ligeramente sus objetivos. De cara al ejercicio 2026, la compañía prevé mantener estable el volumen en torno a los 6,1 millones de piezas.

Por su parte, el Centro Técnico de Nissan en Barcelona (NTCE-S), ubicado en una superficie de 38.000 metros cuadrados en la Zona Franca tras una inversión de más de 6,5 millones de euros para la remodelación de sus instalaciones cumplió con la entrega de proyectos clave como el Qashqai e-Power de tercera generación y los desarrollos para los nuevos modelos eléctricos del segmento B sustitutos del Leaf y del Juke.

NEGOCIACIÓN DE UN ERE EN ESPAÑA

En el apartado laboral, la plantilla media de Nissan Motor Ibérica se situó en 1.507 trabajadores durante el ejercicio (1.465 fijos y 42 temporales), frente a los 1.588 empleados del año fiscal anterior.

Asimismo, en el apartado de hechos posteriores al cierre recogido en la memoria, la sociedad informa de que ha iniciado un proceso de negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), cuyo alcance definitivo, condiciones y aprobación se encontraban pendientes a la fecha de formulación de las cuentas el pasado 29 de junio, motivo por el cual no se ha dotado provisión contable alguna al cierre del ejercicio.

En el ejercicio terminado en marzo de 2026, la compañía ha revelado que no ha distribuido dividendo, aunque ha contabilizado un total de 210,66 millones en concepto de reservas tal y como sucedió en su ejercicio precedente.