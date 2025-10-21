Porsche abre pedidos en España para su primer Macan GTS totalmente eléctrico.

Este modelo exclusivo de hasta 420 kW (571 CV) de potencia está disponible desde 106.461 euros

Porsche ha ampliado la gama de su modelo estrella Macan Electric con la llegada de la nueva versión GTS, la edición más deportiva de la marca que toma por primera vez estas letras en esta configuración eléctrica.

La marca alemana ha dado una vuelta de tuerca a su modelo estrella con la introducción de unas prestaciones exclusivas de hasta 420 kW (571 CV) de potencia en esta versión GTS con el mapa motor 'overboost' en combinación con su modo de control de tracción 'launch control', que le convierten en "el motor eléctrico trasero más potente de la familia Macan" junto al Macan Turbo.

Toda su potencia motriz se expresa con una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 3,8 segundos y alcanzando una velocidad máxima "limitada" de 250 km/h.

Este modelo de máximas prestaciones tiene un precio final en España de 106.461 euros, unos 20.000 euros más que la versión de acceso del Macan eléctrico de 265 KW (360 CV) de potencia, que está disponible desde 82.310 euros y unos 10.000 euros menos que el Macan Turbo (470/639 CV de potencia) que parte desde los 117.425 euros en el mercado nacional.

El Macan GTS ofrece una autonomía combinada (WLTP) de hasta 586 kilómetros. En una estación de carga rápida, la batería de alto voltaje de 100 kWh se puede cargar del 10 al 80% en solo 21 minutos, con una potencia máxima de 270 kW.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA DEPORTIVA GTS

El nuevo Macan GTS ofrece una elevada deportividad gracias a "un centro de gravedad bajo y una gestión inteligente de la potencia", especifica la marca.

De serie incorpora un sistema electrónico de tracción total denominado 'Porsche Traction Management (ePTM)' y otro sistema de bloqueo del diferencial controlado electrónicamente 'Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)'.

Estas dos tecnologías situadas directamente detrás del motor posterior para ayudar a conseguir una distribución de pesos de 48/52 (delante/detrás) mejora "la motricidad y la agilidad", permitiendo así las máximas prestaciones el volante.

De igual manera, este modelo incluye de serie el paquete 'Sport Chrono' y añade un nuevo modo 'Track', ya conocido del Taycan, que prepara el coche para una conducción deportiva en circuito. Este modo aumenta el nivel de refrigeración de la batería, minimizando la pérdida de potencia causada por la acumulación de calor, lo que se traduce en una mejora del rendimiento pisando el acelerador a fondo.

NUEVO PAQUETE 'SPORT DESIGN' A PARTIR DE 2026

El nuevo Macan GTS presenta un estilo muy singular. Su configuración se caracteriza por diversos detalles pintados en negro en la parte delantera, los laterales y la trasera. Destacan especialmente los faros LED sobre las tomas de aire.

Los faldones laterales rediseñados, que se ensanchan en la parte trasera, refuerzan la imagen deportiva del coche. La zaga, en su área inferior, presenta un diseño con molduras negras y un panel difusor pronunciado, mientras los grupos ópticos posteriores están tintados a juego con los delanteros.

El GTS está equipado de serie con las llantas de aleación Macan Design de 21 pulgadas en gris antracita; en opción, se ofrecen llantas RS Spyder Design de 22 pulgadas con el mismo acabado.

Con la llegada del Macan GTS se han incorporado tres colores de carrocería al catálogo: vuelve el popular 'crayón' de la marca, al que se unen el rojo carmín y, por primera vez en un Macan, el azul Lugano.

A partir de principios de 2026, Porsche ofrecerá un nuevo paquete 'Sport Design' para toda la gama Macan, que incluye nuevos faldones delantero y trasero. El Macan GTS es el primer modelo en incorporarlo, en su caso con un diseño específico GTS.

INTERIOR DE CARÁCTER DEPORTIVO

Para dar continuidad a su apariencia deportiva, el Macan GTS cuenta con un interior de tapicería 'Race' y un volante multifunción calefactado, los reposabrazos, los paneles de las puertas y el salpicadero bajo este mismo tejido.

Por primera vez en el Macan Electric, el paquete interior GTS opcional permite coordinar los colores del exterior y el interior. Este pack de equipamiento está disponible en rojo carmín, gris pizarra o azul Lugano para hacer juego con los colores de carrocería correspondientes.

En último lugar, Porsche especifica que muchas de las funciones del paquete 'Sport Chrono' de serie, como el cronómetro para registrar los tiempos por vuelta, la telemetría o el análisis de sectores, son accesibles desde la pantalla de infoentretenimiento central.