Porsche comienza a admitir pedidos del nuevo Cayenne 100% eléctrico, desde 108.296 euros

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Porsche comienza a admitir pedidos del nuevo Cayenne 100% eléctrico, disponible desde 108.296 euros, con hasta 1.156 CV (850 kW), una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, hasta 400 kW de potencia de carga y hasta 642 kilómetros de autonomía, completando su gama de este modelo, que también ofrece en modo combustión e híbrido.

"Las prestaciones del Cayenne Electric se sitúan en una dimensión completamente nueva, gracias al empleo de tecnologías innovadoras que hemos desarrollado en competición. Establece nuevos estándares en el segmento SUV, tanto en términos de conducción como de carga de la batería", ha afirmado el presidente del consejo de dirección de Porsche, Oliver Blume.

La gama del nuevo Cayenne totalmente eléctrico comprende inicialmente dos versiones: Cayenne Electric y Cayenne Turbo Electric, ambas con tracción total y, por lo tanto, equipadas con el sistema electrónico Porsche Traction Management (ePTM).

El Cayenne Turbo Electric acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, de 0 a 200 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 260 km/h. Este elevado rendimiento es posible gracias a un sistema de propulsión de nuevo desarrollo que entrega hasta 1.156 CV (850 kW) y hasta 1.500 Nm de par cuando se activa el Launch Control.

El Cayenne Electric, versión de acceso a la gama, rinde 408 CV (300 kW) en funcionamiento normal y 442 CV (325 kW) y 835 Nm de par con el Launch Control. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h.

Esta variante también ofrece unas cifras de recuperación de energía muy altas, alcanzando niveles de Fórmula E, con hasta 600 kW de potencia regenerativa. En la conducción diaria, alrededor del 97% de todas las operaciones de frenado pueden ser gestionadas únicamente por los motores eléctricos. Los frenos mecánicos de fricción rara vez tienen que intervenir. Para el Cayenne Turbo, también está disponible opcionalmente el sistema de frenado Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

La suspensión neumática adaptativa con Porsche Active Suspension Management (PASM) es de serie en ambas versiones. El Turbo también cuenta con el diferencial trasero de deslizamiento limitado Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Los dos Cayenne pueden equiparse con dirección en el eje posterior, que tiene capacidad para girar las ruedas hasta cinco grados. El Porsche Active Ride también está disponible en la versión más alta de la gama.

El Cayenne Electric también es el primer Porsche que admite opcionalmente la carga inductiva de hasta 11 kW. Todo lo que requiere la carga inalámbrica de Porsche es que el usuario aparque sobre una placa en el suelo. El proceso de carga se inicia entonces automáticamente.

LUJOSO EXTERIOR

La vista lateral se caracteriza por las puertas sin marco y un llamativo pliegue en su superficie. Los estribos tienen un diseño claramente tridimensional y están pintados en gris Volcanic metalizado y, en el Cayenne Turbo, en negro brillante.

El concepto bitono subraya las proporciones deportivas del coche, mientras los embellecedores de los pasos de rueda enfatizan su carácter todoterreno. Los "llamativos" detalles de la parte trasera, como la banda luminosa con su distintivo aspecto 3D y sus gráficos animados, así como la inscripción Porsche iluminada, "realzan el moderno lenguaje de diseño", destaca la firma.

El Cayenne Turbo cuenta con numerosos elementos de contraste en el exclusivo color Turbonita. Entre ellos se encuentran los escudos Porsche, la parte frontal de las llantas de aleación y los embellecedores de las ventanillas laterales.

El Cayenne Electric es 55 milímetros más largo que el modelo con motor de combustión. El nuevo SUV mide 4.985 mm de largo, 1.980 mm de ancho y 1.674 mm de alto. La diferencia es mayor en la distancia entre ejes (3.023 mm), donde un aumento de casi 13 cm se traduce en más espacio para las piernas en la parte trasera y más comodidad para los pasajeros de esta segunda fila.