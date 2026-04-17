El presidente de Ford Europa visitará el próximo jueves 23 de abril la fábrica de Almussafes

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, visitará el próximo jueves, 23 de abril, por primera vez la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia), donde mantendrá una reunión con los sindicatos para analizar la situación actual de la compañía.

Así lo ha explicado en UGT, mayoritario en la factoría valenciana, en un comunicado en el que el sindicado avanza que pondrá sobre la mesa durante el encuentro "la puesta en marcha de los equipos del lanzamiento del nuevo vehículo multienergía, así como las inversiones necesarias para mejorar las instalaciones de la fábrica y que están comprometidas desde el Acuerdo por la Electrificación".

"Aunque ya hemos mantenido varias reuniones, esta es la primera de carácter presencial, y desde UGT esperamos que nos permita seguir avanzando de forma positiva hacia el futuro la fábrica", ha destacado la organización sindical.

La planta valenciana solo produce el Ford Kuga desde 2024 y ese año se anunció que fabricaría un nuevo vehículo multienergía que se lanzaría en 2027 y permitiría asegurar la carga de trabajo en Almussafes. La planta valenciana ha encadenado en los últimos años varios ERTE para hacer frente a su excedente de plantilla hasta la llegada de este vehículo.

Así, la fábrica tiene actualmente en vigor el mecanismo RED, aprobado por primera vez en diciembre de 2024, para mantener el empleo de la fábrica mientras no llega la nueva carga de trabajo. El expediente implica un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de las personas trabajadoras.

El pasado mes de diciembre, Ford anunció la siguiente fase de su transformación europea con una estrategia centrada en "la agilidad, la eficiencia de costes y una promesa de marca más definida" y en la que la planta valenciana de Almussafes "seguirá desempeñando un papel fundamental para llevar a cabo el plan de Ford de una cartera mejorada de vehículos de pasajeros en Europa", indicó la compañía.

En este contexto, en febrero trascendió que Ford ha mantenido conversaciones con la empresa china Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes.