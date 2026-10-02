Renault abre en España los pedidos del Rafale hypnotic, con precios desde 47.070 euros - RENAULT

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renault ha abierto desde este jueves, 1 de octubre, en España los pedidos de la edición limitada Renault Rafale hypnotic Limited Edition, la versión más exclusiva de su modelo insignia. La compañía ha fijado para este vehículo un precio de 47.070 euros y ha programado las primeras entregas a clientes para finales de 2026.

La marca ha asignado al mercado español 200 unidades de las 1.500 que componen esta serie limitada y numerada para toda Europa. Basado en el Renault Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 CV atelier Alpine, el vehículo combina una pintura negro selva satinada con elementos exteriores en negro brillo, habitáculo específico y equipamiento orientado al confort y la tecnología.

Esta versión incluye de serie elementos como el techo panorámico Solarbay, un sistema de audio premium Harman Kardon, head-up display y parabrisas calefactable. La compañía ha destacado que este modelo refuerza su posicionamiento como la interpretación más exclusiva del buque insignia de la firma.

Además, el automóvil estará presente en el estand de la marca durante el Salón del Automóvil de París 2026, certamen que se celebrará entre el 12 y el 18 de octubre en el recinto de Paris Porte de Versailles.

En cuanto a la gama del modelo, la versión techno full hybrid E-Tech de 147 kW (200 CV) parte de un precio de 44.225 euros (36.360 euros financiando con promociones y programa Auto +), mientras que la opción esprit Alpine de igual motorización se sitúa en 48.725 euros (40.050 euros financiados).

Las variantes esprit Alpine y atelier Alpine hyper hybrid E-Tech 4x4 de 221 kW (300 CV) alcanzan los 50.725 euros y 55.225 euros respectivamente (40.200 y 44.160 euros financiados), situando la versión hypnotic de 300 CV en 58.525 euros de importe recomendado o desde 47.070 euros con financiación.