Archivo - La revolución del coche eléctrico golpea a las marcas alemanas en China con caídas de hasta el 28% - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fuerte competencia del mercado chino ha comenzado a afectar a las marcas europeas, fundamentalmente a las alemanas, que llevan años operando en el gigante mercado asiático. Así compañías como Volkswagen, Mercedes-Benz o BMW han sufrido importantes caídas durante el primer semestre, superiores al 20%.

Durante años, los fabricantes europeos dominaron el mercado chino gracias a su tecnología de motores de combustión y a la fortaleza de sus marcas. Sin embargo, el auge del vehículo eléctrico ha redefinido las reglas del juego y ha permitido a los fabricantes chinos liderar en áreas como el software, las baterías y la conectividad.

Igualmente, el gran número de marcas chinas que operan en el mercado asiático (más de un centenar registradas) comienza a saturar un mercado que convive con las marcas europeas, japonesas o coreanas, que llevan años instaladas.

Fabricantes como BYD o Geely, que ya operan en España, están teniendo menores volúmenes de ventas, y el mercado hasta mayo en China se estaba contrayendo en un 20% --según los datos de China Passenger Car Association (CPCA)--, una vez finalizada la guerra de precios que existía entre marcas, lo que ha propiciado a una reducción de la demanda.

Además, el mercado chino está evolucionando constantemente hacia la electrificación y a modelos con niveles de software muy elevados que hacen que los productos de marcas europeas en China sean algo menos competitivos que los de las firmas autóctonas.

Aunque China no era el motor principal de las marcas europeas como Volkswagen, BMW o Mercedes, sí ha sido en los últimos años una fuente muy importante dentro de los balances finales.

Todos estos factores se han acumulado en el primer semestre de 2026 y, por ejemplo, el Grupo Volkswagen entregó 4,12 millones de vehículos en todo el mundo durante el primer semestre de 2026, lo que supone un descenso del 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior, lastrado principalmente por la fuerte caída de las ventas en China, donde las entregas retrocedieron un 25,9%, con 973.000 vehículos entregados.

En el caso del grupo BMW, entregó un total de 1,15 millones de vehículos a clientes en todo el mundo durante los seis primeros meses de este año (un 4,2% menos), mientras que en china redujo sus cifras en una quinta parte sobre el mismo periodo del año anterior (-20,4%) con unas entregas de 261.773 unidades.

Esta situación también ha afectado a Mercedes-Benz, que ha entregado 1,01 millones de vehículos entre enero y junio de 2026, lo que supone un descenso del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero también se ha visto lastrado en China, siendo de las firmas europeas que más caen, un 28%, con 210.200 unidades.