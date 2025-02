El sector automovilístico, en 'números rojos' en bolsa ante una guerra arancelaria en Norteamérica

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La perspectiva de una guerra arancelaria en América del Norte ha provocado caídas en bolsa para el sector automovilístico, tanto de los grandes grupos europeos que a las 10.30 de este lunes se dejaban hasta un 6,5% en bolsa (caso de Stellantis), como los japoneses, que se han dejado hasta un 7,5% al cierre de la Bolsa de Tokio (caso de Mazda).

En concreto, Stellantis, que cuenta con fábricas tanto en México como en Estados Unidos y Canadá, veía sus títulos caer esta mañana un 6,53% hasta los 12,11 euros por acción en la bolsa de Milán a las 10.30 horas.

Por su parte el grupo alemán BMW que tiene una planta en el Estado mexicano de San Luis Potosí, se dejaba un 3,92%, con el precio de su acción en los 75,5 euros por título en la bolsa de Frankfurt.

También en 'números rojos' se encontraba esta mañana la acción del fabricante automovilístico más grande de Europa, Volkswagen, que tiene varias plantas en México. En concreto, veía sus títulos caer un 4,72%, hasta los 95,8 euros por acción en la bolsa de Frankfurt a las 10.30 horas.

Por su parte el grupo francés Renault, que también cuenta con plantas en el país latinoamericano y en la región, veía sus títulos caer un 2,13% hasta los 48,59 euros por acción en la Bolsa de París.

'LUNES NEGRO' EN BOLSA PARA LOS FABRICANTES JAPONESES

Los grupos automovilísticos japoneses también enfrentaron un 'lunes negro' bursátil, con Mazda a la cabeza. El fabricante del CX-3 y que produce este modelo en su planta en el estado mexicano de Guanajuato, cayó un 7,53% al cierre en la Bolsa de Tokio, hasta los 985,3 yenes por acción.

Le siguieron Honda --que fabrica su modelo HR-V en la ciudad mexicana de Celaya y tiene una planta en Ontario, Canadá-- con una caída del 7,2% colocando en 1.372 yenes el precio de su título; Nissan, que caía 5,62% hasta los 403,7 yenes por acción, y el mayor fabricante de automóviles en el mundo por volumen de ventas, Toyota, que cedía un 5,01%, dejando en los 2.824,5 yenes el precio de su acción. Todos con plantas en la región.

UNA POSIBLE GUERRA ARANCELARIA ENTRA ESTE MARTES EN ACCIÓN

Los grupos automovilísticos, que ven cruzar más de ocho veces sus piezas y autopartes la frontera entre los tres países signatarios del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) están expectantes ante la entrada en vigor de los aranceles, del 25% para el caso de bienes importados a EE.UU. desde México y Canadá y del 10% en el caso de China, tras ser firmados el pasado sábado por el presidente Donald Trump.

Trump ha defendido el pasado domingo su decisión de imponer una subida de aranceles a China, México y Canadá, si bien ha admitido que las nuevas tarifas "podrían causar algo de dolor", para asegurar a continuación que "el precio valdrá la pena".

El presidente de EE.UU. también ha dicho que hablará este lunes con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, antes de que entren en vigor los aranceles impuestos del 25% a las importaciones provenientes de estos dos países, lo que ha justificado por la "gran amenaza de los extranjeros ilegales y de las drogas mortales" como el fentanilo.

"Hablaré con el primer ministro Trudeau mañana por la mañana, y también hablaré con México mañana por la mañana. Y no espero nada muy dramático. Pusimos aranceles. Nos deben mucho dinero, y estoy seguro de que van a pagar", ha declarado en la noche de este domingo ante la prensa.

Los líderes mexicano y canadiense han conversado este fin de semana después de la imposición de aranceles anunciada por el jefe de la Casa Blanca, en una llamada en la que han abordado la "importancia de preservar la competitividad y la prosperidad de América del Norte (..) y los respectivos esfuerzos para mejorar la seguridad fronteriza y combatir la producción y distribución de drogas ilegales", reza una nota difundida por la oficina de Trudeau.

POSIBLES ARANCELES A EUROPA

Trump también ha vuelto a amenazar el domingo por la noche con imponer aranceles adicionales a la Unión Europea, a la que ha acusado de estar "realmente fuera de lugar".

"No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas. No se llevan casi nada, y nosotros les compramos todo, millones de coches, enormes cantidades de alimentos y productos agrícolas", ha manifestado en declaraciones a los medios al llegar a Maryland desde Florida. "No diría que hay un cronograma, pero será bastante pronto", ha agregado.

Sobre el impacto de los aranceles que ha impuesto a las importaciones de México y Canadá ha dicho: "¿Va a doler?... sí, quizás, o quizás no, pero haremos de Estados Unidos algo grande de nuevo y el precio que vamos a pagar valdrá la pena, porque somos un país que ahora está gobernado desde el sentido común y los resultados serán espectaculares".