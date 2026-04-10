Solo un tercio de los países europeos no ofrece incentivos por comprar un vehículo comercial eléctrico

Archivo - Recarga de coche eléctrico. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tercio de los Estados miembros de la Unión Europea no ofrece ningún incentivo para la adquisición de vehículos comerciales de cero emisiones, entre los que figuran Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Letonia o Lituania.

La mayoría de los países europeos ofrecen diferentes niveles de apoyo fiscal para impulsar la adopción de vehículos comerciales de cero emisiones, como camiones, autobuses y furgonetas, mientras que solo la mitad de los países de la Unión Europea ofrecen incentivos para infraestructuras de recarga.

Así se recoge en el último informe 'Vehículos comerciales de cero emisiones: Beneficios fiscales e incentivos', correspondiente a 2026 y elaborado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Además, ocho países de la UE (Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Letonia, Lituania y los Países Bajos) no ofrecen ningún beneficio fiscal por poseer una furgoneta, camión o autobús de cero emisiones.

ESPAÑA, AYUDAS POR LA ADQUISICIÓN Y POSESIÓN

En el caso de España, el informe recoge beneficios fiscales de hasta el 75% en el impuesto de circulación para los vehículos eléctricos en las principales ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza.

Además, la regulación española contempla una exención del impuesto especial para vehículos que emitan menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro.

Del mismo modo, España cuenta con el Plan Auto+, con ayudas máximas de hasta 4.500 euros para la compra de un vehículo eléctrico y el programa Moves Corredores, para la instalación de infraestructura de recarga de acceso público para vehículos eléctricos.