Stellantis y Jaguar Land Rover explorarán sinergias de colaboración para desarrollar productos en EEUU

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MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Stellantis y Jaguar Land Rover (JLR) han anunciado este miércoles la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) para explorar oportunidades de colaboración en el desarrollo de productos en los Estados Unidos.

Según los términos del memorando de entendimiento no vinculante, Stellantis y JLR explorarán oportunidades de colaboración para crear sinergias en el desarrollo de productos y tecnología, aprovechando las fortalezas complementarias de ambas compañías para generar valor para ambas organizaciones.

La implementación de cualquier transacción potencial como resultado de las conversaciones sobre el memorando de entendimiento estaría sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la firma de acuerdos definitivos vinculantes.

"Al colaborar con socios para explorar sinergias en áreas como el desarrollo de productos y tecnología, podemos crear beneficios significativos para ambas partes, sin dejar de centrarnos en ofrecer los productos y las experiencias que nuestros clientes adoran", ha afirmado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

Por su parte, el consejero delegado de JLR, PB Balaji, ha celebrado que la colaboración desempeñará un papel importante para descubrir nuevas oportunidades. "Trabajar con Stellantis nos permite explorar capacidades complementarias en el desarrollo de productos y tecnología que respaldan nuestros planes de crecimiento a largo plazo para el mercado estadounidense", ha argumentado.