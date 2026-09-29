Un tercio de los conductores se plantea recurrir al 'renting' para disponer de su próximo vehículo

Archivo - Alrededor del 38% de los conductores canarios prefieren el renting como alternativa real a la compra - NORTHGATE - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 30,1% de los conductores se plantea recurrir al 'renting' como alternativa a la compra para disponer de su próximo vehículo, según la última encuesta de movilidad de Northgate Renting Flexible, un porcentaje que se mantiene estable respecto al registrado en 2025.

Dentro de este grupo, el 21,6% del total de conductores encuestados optaría específicamente por una modalidad de 'renting' flexible, caracterizada por incluir los servicios asociados al vehículo y permitir al usuario disponer de él sin permanencia ni penalizaciones por cancelación.

Los datos muestran diferencias en función del sexo y del territorio. Así, la intención de recurrir al 'renting' alcanza el 34% entre los hombres, frente al 26,2% entre las mujeres. Por comunidades autónomas, Murcia registra el porcentaje más elevado, con un 47,5%, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 37%.

LA TRANQUILIDAD Y LA CUOTA MENSUAL, ENTRE LAS PRINCIPALES VENTAJAS

La encuesta también analiza los motivos por los que los conductores particulares valoran esta modalidad frente a la compra tradicional.

La principal ventaja señalada es la tranquilidad de no tener que ocuparse de los gastos ni de las gestiones relacionadas con el vehículo, una opción que menciona el 56,2% de los encuestados.

A continuación se sitúan la ausencia de permanencia y la posibilidad de cancelar el contrato sin penalización, señaladas por el 43,8%, y la posibilidad de disponer de una cuota mensual con todos los costes incluidos, mencionada por el 37,5% de los participantes.

Además, un 30,6% de los encuestados destaca como ventaja la posibilidad de acceder a un vehículo sin realizar un desembolso inicial.