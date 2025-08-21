Toyota y Mazda prueban un sistema de almacenamiento de energía para crear un ecosistema de baterías

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toyota y Mazda han iniciado pruebas de campo del sistema de almacenamiento de energía de barrido de Toyota en la planta de Mazda en Hiroshima (Japón) con el fin de crear en el futuro un ecosistema de baterías.

Para las pruebas, el sistema eléctrico de la sede central de Mazda (el único sistema de generación de energía operado por un fabricante de automóviles en Japón) y el sistema de Toyota, que utiliza baterías de vehículos electrificados, se conectarán mediante sus respectivos sistemas de gestión de energía.

El sistema de almacenamiento se utilizará para regular la oferta y la demanda de energía renovable, que fluctúa según el clima y la hora del día, contribuyendo así a la neutralidad de carbono.

Las pruebas tienen como objetivo contribuir a la creación de un ecosistema de baterías, que forma parte de los siete retos de la industria de la movilidad que la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles está abordando en toda la industria.

Para promover la adquisición estable de recursos críticos y construir una cadena de suministro resiliente, el ecosistema de baterías busca reutilizar las baterías de forma sostenible en Japón, incluidas las baterías de vehículos eléctricos.

En el futuro, ambas empresas seguirán asumiendo desafíos en toda la industria, centrándose en un enfoque de múltiples vías para lograr la neutralidad de carbono y fortalecer la competitividad de la industria.