Toyota y Suzuki, únicas compañías japonesas que aumentan su producción en 2025

MADRID 29 Ene.

Toyota y Suzuki han sido las únicas compañías japonesas que han aumentado su producción de vehículos en 2025, frente a Nissan, Mitsubishi, Subaru, Mazda y Honda, que han registrado un menor volumen de unidades ensambladas en los doce meses del pasado año, según los datos publicados por las compañías niponas y recogidos por Europa Press.

Toyota, que se ha posicionado como la compañía que más coches ha vendido en todo el mundo, ha producido más de 9,95 millones de vehículos a nivel global, un 4,5% más que en el año anterior. No obstante, al igual que sucedió en noviembre, su producción mensual en diciembre ha sido inferior, con un descenso del 0,5% respecto al mismo mes de 2024.

A continuación, con un comportamiento positivo, también se encuentra Suzuki, que ha ensamblado hasta 3,4 millones de unidades en todo el mundo. Esta cifra es superior a la del año anterior en un 3,8%, lo que se traduce en un notable incremento, pese a la caída de la producción en Japón, su mercado doméstico. Por el contrario, fuera de Japón, la producción creció un 8,7%.

Solo en diciembre, Suzuki ha registrado su cuarto mes consecutivo de aumentos, con 308.280 unidades fabricadas, lo que se traduce en un incremento del 21,8% respecto al mismo mes de 2024. En este caso se repite la caída de la producción en Japón, que se vio contrarrestada por el aumento de los trabajos fuera de su mercado doméstico.

HONDA PRODUCE UN 8,9% MENOS DE VEHÍCULOS

En tanto, Honda ha producido 3,39 millones de unidades en todo el mundo, un 8,9% menos que en el año anterior, cuando alcanzó las 3,7 millones de unidades ensambladas. La producción ha descendido en todos los mercados, de forma más notable en Asia (con China como principal actor para la compañía).

En el lado contrario destaca también el caso de Mazda, que ha recortado su producción en un 3,7% interanual, hasta quedarse sobre las 1,15 millones de unidades. La actividad de la compañía se contrajo tanto en Japón como en el resto de mercados en los que cuenta con fábricas de producción.

Una caída mayor ha sido la de Nissan, que ha ensamblado alrededor de 2,95 millones de vehículos, un 5,7% menos que en el año anterior. En este caso, en Japón se ha contraído la producción hasta un 13,9%, y fuera de su mercado doméstico ha caído en un 3,5%.

La producción de Subaru ha descendido en un 6,4% interanual, encadenando su segundo año consecutivo de retroceso de la fabricación, hasta quedarse a final de año con 878.016 unidades ensambladas. Cabe destacar que, después de cuatro años, ha caído por primera vez la fabricación fuera de Japón.

Finalmente, Mitsubishi ha fabricado 883.828 vehículos en todo el año, un 6,4% menos que en 2024. La producción ha caído tanto en su mercado doméstico como fuera del mismo, de manera más notable en este último segmento.