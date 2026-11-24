Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea impondrá a partir del próximo 1 de diciembre cuotas de importación a los turismos híbridos para proteger a la industria europea, con una medida que es provisional mientras Bruselas avanza en la investigación para decidir si las hace definitivas y que de momento pone un techo de cerca de 192.000 vehículos a China para los próximos seis meses.

"Estas restricciones son necesarias para proteger la industria de la UE frente al fuerte aumento reciente de las importaciones de este tipo de vehículos", ha informado la Comisión Europea en un comunicado para anunciar la medida, que llega tras el acuerdo entre Bruselas y Pekín para limitar a 350.000 vehículos híbridos las importaciones anuales de China a la UE, pero que tendrá impacto en otros países con producciones "residuales.

Las cuotas provisionales estarán en vigor un máximo de 200 días --hasta el 18 de junio de 2027--, pero podrán volverse definitivas a partir de los nueve meses del inicio de la investigación, según recuerdan los servicios comunitarios. La UE no permitirá las importaciones que supere esos contingentes.

En concreto, según recoge el reglamento publicado en el Diario Oficial de la UE, a partir del 1 de diciembre se aplicará un tope de 191.780 vehículos a los híbridos fabricados en China, mientras que también habrá contingentes para Japón (170.889), Turquía (126.320), Reino Unido (105.402), Corea del Sur (67.924), México (34.755), Marruecos (23.954) y Estados Unidos (18.482), entre otros.

El Ejecutivo comunitario defiende que la medida responde a que el drástico aumento de importaciones de vehículos de pasajeros híbridos a la Unión se debe a un "crecimiento excesivo" de la capacidad de producción mundial, alimentada también por medidas anticompetitivas que restringen el comercio en otros mercados importantes y que incentivan las producciones en otros.

"La investigación reveló que los fabricantes de vehículos híbridos de pasajeros con sede en la UE están perdiendo cuota de mercado, lo que pone en riesgo la viabilidad a largo plazo de su negocio de vehículos híbridos, a pesar del creciente mercado en la UE", avisa la Comisión Europea, que explica su actuación ante el riesgo de un "daño grave inminente" para la industria europea.

Las cuotas de importación se asignarán de dos maneras, por un lado a países específicos con un interés sustancial en suministrar vehículos híbridos de pasajeros al mercado de la UE ("cuotas específicas por país") y a todos los demás orígenes (una "cuota residual"), ha precisado el Ejecutivo comunitario.

Así, se establecieron cuotas específicas por país al nivel de las importaciones registradas desde cada país en 2025 --incrementadas en algo más del 15%--, mientras que a los países con una participación superior al 2% de las importaciones de la UE en 2025 se les asignó una cuota específica, frente a la residual asignada para los demás.