UGT, CCOO, SCP y Renault alcanzan un preacuerdo para un nuevo convenio colectivo hasta 2028

Archivo - Imagen de archivo de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

UGT, CCOO y el Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) han alcanzado un preacuerdo con Renault España para un nuevo convenio colectivo hasta 2028, si bien CGT y CSIF han rechazado adherirse al mismo, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

El preacuerdo prevé una reformulación de la oferta salarial y lleva a las tablas más salario que supone una subida vinculada al IPC más un punto (IPC + uno por ciento) para el año 2026; al IPC durante 2027 y al IPC más 0,63 por ciento durante 2028.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, había convocado a Renault y a los sindicatos a una reunión este martes, 26 de mayo, con la intención de desbloquear la negociación, atascada desde el pasado 7 de mayo, cuando se celebró la última reunión.

La Dirección de Renault comunicó entonces a los sindicatos que suspendía la adjudicación de vehículos para sus factorías de España y rebajaba su propuesta para el convenio colectivo para los próximos tres años, decisión que tuvo como respuesta inicial los paros de una hora convocados el pasado viernes por todos los sindicatos que forman parte de la comisión negociadora del convenio (UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF).