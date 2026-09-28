UGT FICA pide a Bruselas que sea "exigente" con la aplicación de la ley de producción europea

Made in Europe - UGT FICA

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, ha reclamado a la Comisión Europea que sea "exigente" con la aplicación de la definición 'Made in Europe' en la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés).

En concreto, el sindicato ha pedido que la ley debe garantizar que la nueva política industrial europea se traduzca en más capacidad productiva, más inversión y más empleo de calidad en Europa y que, cualquier inclusión de terceros países como Reino Unido, Turquía o Marruecos, debe estar vinculada a la integración real de sus cadenas de valor con la industria europea,

En este sentido, UGT FICA ha advertido que determinar qué productos pueden considerarse europeos "no puede ser una cuestión meramente técnica o comercial", ya que esta decisión definirá "el futuro de sectores estratégicos como automoción, baterías, acero, aluminio, componentes industriales y tecnologías vinculadas a la transición energética".

"No podemos hablar de autonomía estratégica europea mientras Europa dependa de terceros países para fabricar los componentes esenciales de su industria. El 'Made in Europe' tiene que significar producción, inversión y empleo en Europa, y no únicamente el ensamblaje final de un producto", ha apuntado Mariano Hoya.

Así, el sindicato ha asegurado que seguirá defendiendo ante las instituciones europeas que el concepto de 'Made in Europe' incorpore "una dimensión industrial y laboral clara" y que las decisiones sobre el origen de los productos no terminen favoreciendo nuevas dependencias externas.

"Para UGT FICA, 'Made in Europe' debe significar fabricar en Europa, invertir en Europa, innovar en Europa y generar empleo de calidad en Europa. El futuro industrial de Europa no puede decidirse únicamente en función del coste del producto: debe decidirse también en función de dónde se crea el valor, dónde se desarrolla la tecnología y dónde se genera el empleo", ha resumido.