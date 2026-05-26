UGT pide atrasar la próxima reunión sobre las condiciones de Ford Almussafes al 2 de junio

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT PV ha solicitado a la dirección de Ford trasladar la próxima reunión de la comisión negociadora, prevista para este miércoles, al próximo día 2 de junio.

La razón es que el sindicato quiere "escuchar" a sus afiliados, en la asamblea de UGT Ford que se celebrará el 1 de junio, antes de volver a la mesa de negociación donde se están abordando las condiciones de la plantilla de la fábrica de Almussafes (Valencia).

"Una vez realizada la asamblea estaremos en mejores condiciones de negociar con la empresa, y explicar nuestro punto de vista", ha señalado en un comunicado.

Asimismo, el sindicato mayoritario en la fábrica ha destacado el "gran interés suscitado" entre sus afiliados por la asamblea, que ha recibido más de 1.500 solicitudes de asistencia, por encima del aforo máximo del acto.

La dirección de Ford y los sindicatos de la fábrica de Almussafes (Valencia) constituyeron el pasado miércoles, 20 de mayo, la comisión negociadora para abordar un nuevo acuerdo laboral hasta 2030 que renueve el de electrificación, firmado en 2022.

Dos días antes, Ford anunció que lanzará cinco nuevos turismos fabricados en Europa y para el mercado europeo hasta finales de 2029, entre los que se incluye un nuevo Bronco que se producirá en la fábrica de la compañía en Almussafes a partir de 2028.