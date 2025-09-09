Volkswagen lanzará cuatro nuevos modelos eléctricos en 2026 que serán fabricados en Barcelona y Navarra

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo alemán Volkswagen fabricará cuatro modelos eléctricos urbanos de sus marcas Skoda, Cupra y Volkswagen en las fábricas de Seat en Martorell (Barcelona) y de Volkswagen en Landaben (Navarra) en el próximo año 2026.

Así lo ha confirmado el conglomerado alemán en el Salón IAA Mobility de Múnich. La familia 'Electric Urban Car' estará formada de partida con los modelos ID. Polo y el SUV ID. Cross concept, la versión eléctrica del T-Cross que se confeccionará en Navarra.

La variante ID. Polo GTI1 será el primer modelo totalmente eléctrico de la marca Volkswagen que lleva la legendaria denominación GTI para vehículos especialmente deportivos, pero aptos para el uso diario.

Por su parte, Cupra ensamblará en Martorell el nuevo Raval durante el primer semestre del año, un modelo rompedor con un carácter deportivo y poco convencional en la marca.

"En agosto, el Grupo Volkswagen entregó su vehículo totalmente eléctrico número 3,5 millones, de los cuales más de 2,5 millones se basan en nuestra plataforma MEB. Ahora iniciamos la siguiente etapa. La familia de coches urbanos eléctricos representa un nuevo comienzo, accesibilidad y progreso", ha sostenido el CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume.

Por último, llegará el SUV urbano Skoda Epiq (previsiblemente para después del verano), un modelo diseñado más para el día a día y que se convertirá en el primer modelo de la marca checa que se produzca en España, concretamente en Landaben (Navarra).

Configurados todos los modelos en la plataforma eléctrica MEB+ perfeccionada, estos modelos presentarán autonomías de hasta 450 kilómetros y su precio de partida será desde los 25.000 euros.

Con esta nueva familia de vehículos, el Grupo Volkswagen persigue el objetivo de alcanzar una cuota de mercado de alrededor del 20% en el segmento de rápido crecimiento de los coches eléctricos pequeños en Europa a medio plazo.