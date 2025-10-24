Volkswagen nombra responsable de Compras a Karsten Schnake, que ocupaba este mismo cargo en Skoda

Volkswagen nombra al responsable de compras de Skoda, Karsten Schnake, como nuevo jefe de esta área. - VOLKSWAGEN

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha anunciado que Karsten Schnake será el nuevo miembro del consejo de administración de la marca, responsable del área de compras y miembro del comité ejecutivo ampliado, a partir del 1 de noviembre de este año.

Tras este anuncio, Schnake dejará esta misma dirección en Skoda y sucederá a al anterior jefe de compras de Volkswagen, Dirk Grosse-Loheide, el cual dejará la entidad alemana tras acordar con la empresa un programa de jubilación planificada.

No obstante, Karsten Schnake seguirá siendo miembro en funciones del comité ejecutivo de administración responsable de compras en Skoda hasta que se produzca su relevo en enero de 2026.

Karsten Schnake lleva casi 20 años vinculado al grupo Volkswagen y dentro ha desempeñado varios cargos desde su llegada al conglomerado alemán en 1996, cuando comenzó a trabajar en la gestión de proyectos en Wolfsburgo.

A lo largo de su carrera, ha sido director de compras del grupo Volkswagen Italia durante dos años y luego adquirió una amplia experiencia en coordinación de series globales, así como en gestión de capacidad, costes y procesos en Wolfsburgo.

Después en Volkswagen Group China, fue vicepresidente ejecutivo responsable de las compras estratégicas y del control de las actividades de compras de las marcas del grupo, antes de recalar en Skoda.

"En tiempos difíciles, Dirk Grosse-Loheide ha reorientado el departamento de Compras y ha desarrollado una estrategia de compras con visión de futuro. Quiero expresarle mi especial agradecimiento por el impulso que ha dado al Grupo Volkswagen. Me complace enormemente que Karsten Schnake sea su sucesor. Gracias a su amplia experiencia y conocimientos, continuará con éxito por este camino", ha expresado el CEO del grupo Volkswagen, Oliver Blume.

Por su parte, también el CEO de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer quiso agradecer el trabajo de Grosse-Loheido durante su estancia en el grupo y espera que la llegada de Schnake sea positiva para mejorar las áreas de negocio de la marca.

"Agradezco a Dirk Grosse-Loheide su compromiso y me complace que Karsten Schnake asuma la responsabilidad de las compras del Grupo, del Brand Group Core y de la marca Volkswagen. Gracias a los numerosos puestos internacionales que ha ocupado cuenta con un profundo conocimiento de la marca y de la región, y ya ha establecido con éxito muchas nuevas áreas de negocio", ha concluido Schäfer.