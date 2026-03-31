Volvo Cars convertirá casi 300 millones de euros de deuda de Polestar en acciones

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MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Polestar y Volvo Cars han anunciado este martes la conversión de aproximadamente unos 274 millones de dólares (238,9 millones de euros) de deuda de la primera en acciones para los accionistas de su 'hermana' en el grupo Geely, que principalmente se destinarán a la producción del SUV eléctrico Polestar 3 en su planta de Estados Unidos en Carolina del Sur.

Igualmente, Volvo Cars llevará a cabo una segunda conversión de aproximadamente 65 millones de dólares (56,7 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, una vez finalice un intercambio similar de aproximadamente 300 millones de dólares (261,6 millones de euros) por parte de la empresa matriz Geely Holding.

Tras la conversión, Volvo Cars, que anteriormente era el accionista mayoritario de Polestar antes de vender la mayor parte a Geely en 2024, duplicará su participación en la empresa hasta aproximadamente el 19,9%.

"Agradecemos el continuo apoyo de Volvo Cars, que nos ayuda a fortalecer nuestro balance y reforzar nuestra liquidez. Nuestra sólida colaboración operativa con Volvo Cars se mantiene a través de la fabricación, nuestras operaciones comerciales y el acceso de nuestros clientes a una de las redes de servicio más extensas del sector", ha expresado el director ejecutivo de Polestar, Michael Lohscheller, tras el acuerdo.

Este lunes, Volvo anunció que se convertiría en el distribuidor exclusivo de los automóviles Lynk & Co en Europa, otra marca del grupo Geely. El grupo asiático busca tener más integración entre sus marcas y aprovechar la experiencia y resultados de Volvo para reducir costes, mejorar la competitividad de otras marcas de su porfolio y compartir incluso su capacidad de fabricación entre ellas.