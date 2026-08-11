La Aemet prevé calor y posibles nubes de evolución en la Región de Murcia durante el eclipse - AEMET

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la Región de Murcia afronte el eclipse solar del próximo miércoles, 12 de agosto, con temperaturas elevadas y predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la tarde podrían aparecer intervalos de nubosidad de evolución en el interior de la Región y otras zonas del sudeste peninsular que podrían interferir localmente en la observación del fenómeno.

Según la predicción especial de Aemet para el eclipse, durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en zonas del tercio oriental peninsular y los Sistemas Béticos orientales, donde incluso podría producirse algún chubasco o tormenta. En el resto del país predominarán los cielos despejados.

En la Región de Murcia, la predicción de Aemet contempla cielos poco nubosos o despejados, con posibilidad de nubosidad de evolución diurna en el interior.

La nubosidad de evolución será, por tanto, uno de los principales factores que podrían condicionar la visibilidad del eclipse en algunos puntos del territorio regional, aunque Aemet precisa que la presencia de nubes altas, en la mayoría de los casos, no impedirá la observación del fenómeno.

El eclipse podrá observarse desde la península entre las 19.30 y las 21.20 horas, aproximadamente, y Aemet señala que a esa hora la elevación del Sol respecto al horizonte será baja, por lo que la nubosidad que pudiera interferir en la visualización se situará al oeste y ligeramente al norte de la zona de observación.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que continúen siendo elevadas en la Región de Murcia. En la capital murciana, la predicción de Aemet contempla una máxima de 37 grados, mientras que durante las horas centrales del día se alcanzarán valores elevados.

A la hora del eclipse, las temperaturas habrán descendido en general entre 2 y 5 grados respecto a sus valores máximos, según la predicción especial de la agencia. El viento será flojo en general, aunque se esperan intervalos moderados en los litorales del sudeste. En la Región de Murcia predominarán los vientos de componente este y sureste.

RIESGO DE INCENDIOS

La Región de Murcia figura entre las zonas del sudeste peninsular donde el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) será inferior al Muy Alto o Extremo que predominará en buena parte de la Península y Baleares. En el sudeste se esperan niveles principalmente Moderado o Alto.

No obstante, Aemet advierte de que el peligro de incendios forestales continuará siendo elevado durante los días posteriores al eclipse y pide extremar las precauciones en las salidas al campo o a la montaña durante toda la semana para evitar el inicio de incendios.

En cuanto a los avisos meteorológicos, para el 12 de agosto Aemet prevé avisos naranjas por altas temperaturas en las zonas más bajas de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, sin incluir la Región de Murcia entre estos avisos.