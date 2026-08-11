Balizan 75 metros de playa en La Manga por fuertes corrientes y prohíben el baño

SAN JAVIER (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia del Plan Copla han balizado unos 75 metros de playa en el tramo de Pedrucho I (Sur), en La Manga del Mar Menor, en el término municipal de San Javier, debido a la presencia de fuertes corrientes.

Como consecuencia de esta situación, se ha izado la bandera roja, que implica la prohibición del baño y del buceo en la zona afectada ante el riesgo para la seguridad de los usuarios, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

La bandera roja constituye el nivel de advertencia más grave y se utiliza cuando existen condiciones que pueden suponer un riesgo para la salud de los bañistas, como corrientes, oleaje, fenómenos meteorológicos adversos, contaminación o presencia de animales peligrosos.