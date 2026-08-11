Concluye la renovación de una acera en la avenida Ciudad de Almería para mejorar la accesibilidad en Barriomar (Murcia)

Visita a las obras de renovación de una acera de la Avenida Ciudad de Almería - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación integral que el Ayuntamiento de Murcia ha ejecutado en un tramo de la acera de la Avenida Ciudad de Almería, en Barriomar, han concluido este martes, ofreciendo así un itinerario peatonal más accesible, cómodo y seguro a los vecinos.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, junto al presidente de la Junta Municipal La Purísima-Barriomar, Juan José García, ha visitado esta actuación financiada a través del Plan de Pedanías y Barrios Periféricos 2024-2025, que ha contado con una inversión de 39.910 euros y supone la renovación completa del tramo de acera situado entre Camino Hondo y el Callejón de la Nena.

Las obras han consistido en la demolición de la acera existente para construir una nueva plataforma peatonal con un pavimento más resistente aportando mejores condiciones de accesibilidad y seguridad, según han informado desde el Consistorio.

En total, se han acondicionado 340 metros cuadrados de superficie peatonal y 130 metros lineales, mejorando la accesibilidad, la seguridad y la comodidad de los desplazamientos a pie para los vecinos de Barriomar. Además, se ha renovado la señalización vial afectada por las obras.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial ha destacado en la visita que "estas obras dan respuesta a una demanda prioritaria de la Junta Municipal, al ser una zona muy transitada por los vecinos. Su renovación permitirá mejorar la accesibilidad y la seguridad de quienes la utilizan diariamente".