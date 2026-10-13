Detenidas cuatro personas por intentar introducir droga en el Centro Penitenciario Murcia I

Droga y móviles intervenidos - GUARDIA CIVIL

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intentar introducir 100 gramos de hachís y dos teléfonos móviles en el Centro Penitenciario Murcia I, en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, mediante lanzamientos por encima del muro perimetral de la cárcel.

La intervención, que ha contado con la colaboración del personal encargado de la vigilancia de la prisión, se desencadenó la semana pasada, cuando el vigilante de seguridad detectó mediante el sistema de videovigilancia la presencia de un turismo detenido junto al perímetro del establecimiento penitenciario.

A través de las cámaras, el servicio de seguridad observó el momento en el que los ocupantes descendieron del vehículo, se aproximaron al muro y arrojaron varios bultos al interior del recinto.

Los efectivos del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil adscritos a la prisión recuperaron los paquetes interceptados dentro del recinto, en cuyo interior hallaron la sustancia estupefaciente y los terminales de telefonía móvil.

Seguidamente, agentes pertenecientes al Núcleo de Servicios de Murcia desplegaron un dispositivo de seguimiento sobre el automóvil implicado en los hechos, que fue interceptado poco después en la carretera RM-611, a su paso por la pedanía de El Palmar, con cuatro personas a bordo.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil mantienen abierta una investigación para la instrucción de las correspondientes diligencias y el esclarecimiento total de los hechos.