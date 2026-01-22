Detenidas 3 personas por la muerte por arma blanca de un hombre en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar (Murcia)

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil detuvo este miércoles a tres personas como presuntas autoras de un delito de homicidio ocurrido el pasado 14 de diciembre en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar (Murcia), en el que un varón falleció por heridas de arma blanca, según informaron fuentes de la Benemérita, que ha señalado que las diligencias han sido declaradas secretas.

Una llamada al Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' de un viandante, sobre las 6.00 horas del 14 de diciembre de 2025, alertó de que en plena calle había encontrado a un hombre en medio de un charco de sangre. Los sanitarios, a su llegada, sólo pudieron certificar la muerte del varón, de nacionalidad colombiana.

El levantamiento del cadáver, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación, se produjo a las 9.00 horas. El hombre, que no portaba documentación, presentaba una herida compatible con arma blanca.