Detenido el autor de un violento robo a una mujer que iba a trabajar en Lorca

Comisaría Policía Nacional en Lorca - POLICÍA NACIONAL

MURCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Lorca a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia a una mujer que tuvo que ser trasladada urgentemente a un centro sanitario con motivo de las graves lesiones sufridas a consecuencia del robo, han informado fuentes policiales.

Los hechos sucedieron sobre las 7.30 horas del pasado día 20 de julio cuando la víctima se dirigía a su puesto de trabajo. En ese momento, a la altura de las escaleras que comunican el callejón de los Frailes con calle Puente Alberca de la ciudad de Lorca, fue abordada por la espalda por un varón de forma totalmente inesperada y sorpresiva.

El individuo tiró fuertemente y con violencia del bolso que llevaba la mujer, provocando que la víctima cayera por las escaleras unos cinco metros aproximadamente, provocándole fracturas en ambos brazos, roturas de piezas dentales y contusiones por todo el cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladada urgentemente a un centro sanitario de la ciudad.

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al individuo implicado, imputándole un delito de robo con violencia. El detenido, que se encuentra en situación administrativa irregular en territorio nacional y le constan detenciones anteriores por la comisión de otros delitos, fue puesto a disposición judicial decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.