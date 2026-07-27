Detenido por una docena de robos en viviendas y explotaciones agrícolas de Totana

Detenido un experimentado delincuente por una docena de robos en viviendas y explotaciones agrícolas de Totana - GUARDIA CIVIL MURCIA

TOTANA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de robo con fuerza y sustracción de vehículo tras una investigación que ha permitido esclarecer, hasta el momento, una docena de delitos cometidos en viviendas, explotaciones agrícolas y naves industriales de la comarca del Bajo Guadalentín, principalmente en el municipio de Totana.

La operación, denominada 'Jibemena', se desarrolló en el marco del Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas y del Plan contra el robo en viviendas, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició después de que los agentes detectaran un incremento de los delitos contra el patrimonio en zonas rurales y pedanías de Totana, unos hechos que habían generado alarma social entre los vecinos. Los primeros trabajos se centraron en inmuebles situados en las pedanías de El Paretón y El Raiguero Bajo.

Las inspecciones técnico-oculares realizadas por los especialistas de la Guardia Civil permitieron comprobar que los robos presentaban un mismo 'modus operandi', basado en el empleo de la fuerza para acceder a los inmuebles, la rapidez en la ejecución y la sustracción de cualquier objeto de valor. Además, los investigadores constataron que los hechos se cometían habitualmente entre las primeras horas de la noche y la madrugada.

Con los primeros indicios obtenidos, la Guardia Civil diseñó un dispositivo con el doble objetivo de evitar nuevos robos y localizar al autor. Según la Benemérita, el sospechoso actuaba con una gran experiencia delictiva y adoptaba medidas para dificultar su identificación y seguimiento.

Durante la investigación, los agentes comprobaron también que el detenido presuntamente había sustraído un vehículo que utilizaba tanto para desplazarse como para transportar los efectos robados.

Una vez reunidos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un operativo especial que culminó con la localización y detención del sospechoso. En la actuación se recuperó el vehículo sustraído y diversos enseres procedentes de los robos, además de intervenir herramientas de carácter profesional utilizadas para forzar puertas, rejas y ventanas, como palanquetas y cizallas, así como guantes y prendas de vestir empleadas, presuntamente, para ocultar el rostro durante la comisión de los delitos.

La Guardia Civil da por esclarecidos una docena de delitos, si bien la investigación continúa abierta y no descarta la implicación del detenido en otros hechos delictivos ni la posible participación de más personas.