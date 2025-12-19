Detienen a 14 personas en Santomera (Murcia) por no tener regularizada su estancia en España

Dispositivo conjunto para detectar empadronamientos de inmigrantes irregulares en Santomera - GUARDIA CIVIL

Residían en viviendas que no cumplían las condiciones mínimas de salubridad, seguridad y habitabilidad

SANTOMERA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Santomera han desarrollado una actuación en el municipio que ha culminado con la detención de 14 personas por no tener regularizada su estancia en territorio nacional. Además, se han detectado 51 infracciones administrativas a la Ley de Extranjería, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La actuación, autorizada por la Delegación del Gobierno en la Región, surgió a iniciativa del Ayuntamiento de Santomera, que identificó una serie de indicios de fraude en inscripciones realizadas en el padrón municipal. Al parecer, para estos fines se habían utilizado inmuebles que no cumplían las condiciones mínimas de habitabilidad.

El operativo, en el que participaron más de una treintena de efectivos de los cuerpos policiales participantes, se dirigió a la inspección de varias viviendas que habían sido utilizadas como domicilio para formalizar los empadronamientos y que, al parecer, no cumplían las condiciones mínimas de salubridad, seguridad y habitabilidad. Los técnicos municipales detectaron siete viviendas con este tipo de carencias.

El dispositivo finalizó con 14 personas detenidas por no tener regularizada su estancia en territorio nacional y con 51 infracciones administrativas detectadas a la Ley de Extranjería.