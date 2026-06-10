Detienen a 6 personas en un operativo antidroga en marcha en el barrio de Los Mateos, en Cartagena

Miembros de Policía Nacional y Aduanas en uno de los registros - POLICÍA NACIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido hasta el momento a seis personas en el marco de un operativo policial contra el tráfico de drogas desplegado este miércoles junto a Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el barrio cartagenero de Los Mateos, según ha informado el Cuerpo.

El concreto, el dispositivo, que aún continúa en marcha, ha incluido 13 registros domiciliarios en los que se han intervenido 800 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, 12 kilos de cogollos, 60 esquejes, dos armas cortas, tres escopetas y un arma simulada.

La operación se desarrolla en calles Corbeta, Dos Hermanos y San Bartolomé, y en ella participan más de 80 agentes pertenecientes a Unidades de Policía Judicial, Científica, Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y funcionarios de Vigilancia Aduanera.