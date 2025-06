Gobierno murciano, sobre el procesamiento del fiscal general: "Es una muestra más de la degradación a todos los niveles"

A Marín le "sorprendería" que, una vez que se abra juicio oral, el fiscal general "no sea fulminantemente cesado" por Pedro Sánchez

MURCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha lamentado que el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo (TS) es una "muestra más" de la "degradación que estamos viviendo a todos los niveles, político e institucional".

Marín ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada este martes y al ser preguntado por el hecho de García Ortiz ha sido procesado por el TS por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"A mí me parece gravísimo que el fiscal general del Estado esté a un paso del banquillo, pero lo que me parece mucho más grave es que el Gobierno central no valore la opción de cesar al fiscal general", ha apostillado el consejero.

Así, ha lamentado que García Ortiz es "quien debe velar por el cumplimiento de la ley como fiscal general" y el hecho de que "esté a un paso de que le abran juicio oral dice muy poco de su capacidad para velar por los intereses generales".

Por tanto, a Marín le "sorprendería" que, una vez que se abra juicio oral, el fiscal general "no sea fulminantemente cesado" por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En caso de que no sea cesado, Marín ha lamentado que "estaremos asistiendo al último de los actos de degradación de nuestro sistema jurídico, que es un sistema garantista y que tiene como objetivo velar y ofrecer seguridad jurídica a los ciudadanos de este país".

"Si quien debe hacer cumplir la norma y la ley, no lo hace y es el que está sentado en el banquillo de los acusados, pues creo que estamos haciendo un flaco favor a nuestro sistema democrático", ha concluido.