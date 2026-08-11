El Gobierno regional evalúa los daños de la granizada de este lunes en cultivos agrícolas

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MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca están evaluando los daños que la granizada de este pasado lunes dejó en cultivos agrícolas de la Región de Murcia.

"Los trabajos se están realizando sobre el terreno para valorar de forma pormenorizada tanto la intensidad de los daños como las pérdidas económicas reales en las explotaciones afectadas", según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

Por otra parte, el Gobierno regional ha destacado el trabajo que se ha realizado a lo largo de la legislatura para la mejora de los seguros agrarios con un incremento del presupuesto de más de un 300% desde el inicio de legislatura, de modo que en este 2026 la partida llega a superar los 8 millones de euros.

Asimismo, ha impulsado la mejora continua de las pólizas para que respondan mejor a la realidad de los agricultores, convirtiéndose en una herramienta aún más útil para proteger sus cosechas. Un avance que se ha consolidado en pólizas como la de fruta de hueso o alcachofa, y en el que ahora se trabaja para extenderlo a las de hortícolas, cítricos y almendros, entre otros cultivos.