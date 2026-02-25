Guardia Civil detiene al líder de un grupo que cometió un atraco cometido en una gasolinera de Mazarrón

1063292.1.260.149.20260225111035 Imagen del robo en una gasolinera de Mazarrón - GUARDIA CIVIL MURCIA

MAZARRÓN (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia está desarrollando la operación 'Almural', una investigación iniciada para esclarecer un robo con violencia e intimidación cometido el pasado verano en una estación de servicio de Mazarrón, que, hasta el momento, se ha saldado con la identificación, localización y detención del cabecilla del grupo delictivo, como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y sustracción de vehículo.

Las actuaciones comenzaron el pasado año 2025, cuando efectivos Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita iniciaron las pesquisas para esclarecer un violento robo cometido por un grupo de personas en una estación de servicio del municipio.

Los primeros pasos de la operación permitieron comprobar a los guardias civiles del Área de Investigación que los autores se desplazaron primero hasta Molina de Segura, donde sustrajeron un vehículo que, después, utilizaron para cometer el asalto en la estación de servicio de Mazarrón, según han informado fuentes de la Benemérita en una nota de prensa.

Los investigadores comprobaron que los integrantes del grupo esperaron en las inmediaciones de la gasolinera, hasta que se aseguraron que no había clientes en el interior. En ese momento, tres individuos accedieron a la estación de servicio con el rostro cubierto con pasamontañas, mientras un cuarto integrante permanecía en el vehículo sustraído, con el motor en marcha, preparado para huir.

Durante el atraco, los autores amenazaron y agredieron a los empleados del comercio, llegando uno de ellos a exhibir un arma blanca de grandes dimensiones, tipo navaja, para intimidarlos. El atraco se materializó en apenas dos minutos tras lo que emprendieron la huida y después abandonaron el vehículo sustraído.

Los guardias civiles realizaron un exhaustivo análisis de todos los indicios obtenidos en el lugar de los hechos y de diversas pesquisas que permitieron identificar a los integrantes del grupo delictivo que se encontraba tras la autoría del atraco, unos delincuentes habituales con un dilatado historial delictivo a sus espaldas.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda sobre los sospechosos, que, hasta el momento, se ha saldado con la localización y detención en Águilas del cabecilla del grupo delictivo como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y sustracción de vehículo.

La Guardia Civil continúa con la operación abierta.