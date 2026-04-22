Interceptada una patera con 24 inmigrantes a bordo, dos de ellos menores, a 13 millas de la costa de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha interceptado durante la mañana de este miércoles una embarcación con 24 personas a bordo cuando se encontraba a unas 13 millas náuticas de la costa de Cartagena, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

En la patera viajaban 22 varones adultos y dos menores de edad. Tras ser localizados, los ocupantes, todos en aparente buen estado de salud, han sido trasladados al puerto de Cartagena, donde han recibido atención por parte de los voluntarios de Cruz Roja.

Una vez finalizada la asistencia humanitaria y las revisiones médicas pertinentes, los 24 inmigrantes han sido entregados a los agentes de la Policía Nacional de Cartagena, quienes se han hecho cargo de los trámites correspondientes en materia de extranjería.