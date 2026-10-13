Interceptadas 7 pateras con un centenar de personas a bordo en aguas de Cartagena (Murcia)

Archivo - Embarcación interceptada en Cartagena (foto de archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria interceptaron este lunes, 12 de octubre, a 101 migrantes en situación irregular a bordo de siete embarcaciones localizadas frente a las costas de Cartagena y el entorno de Cabo de Palos, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Las dos primeras pateras, que transportaban a 10 y 42 personas, respectivamente, fueron detectadas por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Patrullas territoriales de la Guardia Civil se desplazaron a los puntos de desembarco en Cala Reona y Punta de la Espada para efectuar la interceptación en tierra.

Las cinco embarcaciones restantes, en las que viajaban 7, 11, 9, 12 y 10 ocupantes, fueron localizadas en alta mar por embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Vigilancia Aduanera a una distancia de entre 10 y 15 millas náuticas de Monte Cenizas.

Del total de 101 personas interceptadas, 83 son varones adultos, 4 son mujeres y 14 son menores de edad.

Tras su rescate, los ocupantes de las embarcaciones fueron trasladados al puerto de Cartagena, donde recibieron atención de la Cruz Roja, que certificó el buen estado de salud de los inmigrantes. Posteriormente, quedaron a disposición de la Policía Nacional para la tramitación de los expedientes de devolución.