Interceptado en Mazarrón un conductor sin carné que transportaba 25 kilos de tabaco de contrabando

Paquetes de picadura de tabaco de contrabando intervenidos durante la inspección de una furgoneta en un control de la Guardia Civil en la AP-7 a su paso por Mazarrón (Murcia) - GUARDIA CIVIL

MAZARRÓN (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en la autopista AP-7 a su paso por el municipio de Mazarrón (Murcia) al conductor de una furgoneta que circulaba con el permiso de conducir retirado y que transportaba en el vehículo 25 kilogramos de picadura de tabaco de contrabando, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La actuación tuvo lugar en un dispositivo de verificación de personas y vehículos establecido por patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana en la AP-7, en el tramo que conecta Cartagena con la localidad almeriense de Vera.

Durante el operativo, los agentes seleccionaron una furgoneta para su inspección. Tras comprobar la documentación del conductor, los efectivos constataron que sobre el individuo pesaba una medida cautelar de privación del derecho a conducir emitida por una autoridad judicial, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

En la posterior inspección del vehículo, los guardias civiles localizaron en la zona de carga cinco bolsas de basura de gran tamaño que ocultaban medio centenar de envases transparentes al vacío. Los paquetes contenían picadura de tabaco sin la correspondiente documentación ni precintos fiscales, con un peso total de 25 kilos.

Por estos hechos, los agentes incautaron la mercancía y tramitaron contra el arrestado una denuncia por infracción administrativa a la Ley Orgánica de Represión del Contrabando.